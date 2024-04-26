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Лукашенко на ВНС: мы нация сильных, а чтобы сохранить этот статус, мы должны стать ещё сильнее!

26 апреля 2024 17:12
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В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Историчность момента еще предстоит оценить. Это как с Великой Победой. С высоты прожитых мирных десятилетий заметны конкретные геополитические параллели.

Лукашенко на ВНС: мы нация сильных, а чтобы сохранить этот статус, мы должны стать ещё сильнее!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Маниакальное желание быть сильными мира сего нам абсолютно чуждо. Но мы знаем, что значит быть сильными во имя мира. Это наша память, это наш исторический опыт, который стоил нам очень дорого. Победили, потому что сражались за родную землю. И она давала силы. Давала силы на поле боя, силы пережить горе, силы восстановить разрушенное и силы не мстить. А кого сделали сильнее акты устрашения, такие как бомбардировка Дрездена, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы? Абсолютно бессмысленные и жестокие страницы истории. Сотни тысяч мирного населения убиты в конце войны, когда и так было все решено. Для чего? Чтобы всему миру заявить о своем господстве и держать планету в страхе.

Я не случайно углубился в историю. Отголоски тех сброшенных на Германию и Японию бомб в Корее, Вьетнаме, Анголе, Никарагуа, Панаме, Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии. Все это новые геополитические цели, за которыми стоял передел рынков нефти, газа, редких металлов и других полезных ископаемых. Людей убивали за них.

Лукашенко на ВНС: мы нация сильных, а чтобы сохранить этот статус, мы должны стать ещё сильнее!-4

Бомбить тротилом и смыслами без оглядки на ялтинское мироустройство – вот к чему пришел монополярный мир. А нам с высоты обелисков нашей Победы необходимо чаще ревизировать наши достижения.

Лукашенко на ВНС: мы нация сильных, а чтобы сохранить этот статус, мы должны стать ещё сильнее!-7

Александр Лукашенко:
Наступает время сильных. Не агрессивно сильных, а сильных духом. Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше, делать мир лучше, принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие. Безусловно, развиваясь в ситуации постоянного давления и агрессии, мы закалились. А вообще, историческое развитие белорусского народа вопреки обстоятельствам и есть тот уникальный путь, причем длиной в столетия. Мы нация сильных. Что должны делать в первую очередь, чтобы сохранить этот статус? Все просто – надо становиться еще сильнее.

Президент: давайте честно признаем, мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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