Лукашенко: государства альянса, включая Польшу и страны Балтии, наращивают ударно-наступательный потенциал

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
Во Дворце Республики Александр Лукашенко поделился информацией о ситуации вокруг Беларуси. Были озвучены данные, о которых прежде говорили исключительно за закрытыми дверями с силовым блоком. Но так как именно делегатам ВНС теперь предстоит принимать сложные решения, определяющие ключевые векторы развития нашего государства, они должны знать все детали.
Евгений Пустовой продолжит тему.
Менялись границы империи и названия государств. Неизменным оставалось одно – в нашу сторону западные партнеры смотрели через прицел. Карл XII, Наполеон, Гитлер – коллективная цивилизация сада. Всегда пытались под копыта и каблуки оккупантов загнать наших людей. Только теперь вся Европа под каблуком падающего гегемона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И речь не идет о защите, об отражении какой-то агрессии. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. 18 государств Альянса, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных ассигнований до уровня выше 2 % от ВВП. Руководство Польши предлагает 3. А у некоторых уже более 3 сегодня процентов от ВВП тратится на вооружение. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в текущем году впервые в истории блока составит около 1,2 трлн евро. Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью милитаризировать и создать там опорные пункты для атаки на востоке. Свыше 64 тысяч военных Вооруженных сил США, почти белорусская армия, а также более 33 тысяч натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тысяч из них сосредоточены в Польше, близко к нашим границам. И в странах Балтии.
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