В Минспорта подвели итоги зимней Паралимпиады и летней Дефлимпиады

В преддверии 30-летия Паралимпийского комитета Беларуси в Министерстве спорта состоялось торжественное чествование триумфаторов зимней Паралимпиады и летних Дефлимпийских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Достойное выступление отечественных атлетов на прошедших мультифорумах высоко ценят в нашей стране и особую гордость вызывают белорусы, которые достигают пьедесталов, подчеркнул министр спорта Сергей Ковальчук.

Триумфатор Италии лыжник Роман Свириденко награжден почетной грамотой, также спортсмен-инструктор получил денежный сертификат и ценный подарок. Список тех, кто внес свой вклад в развитие физической культуры и спорта Беларуси, внушительный – это тренеры, атлеты и сотрудники сборных.

Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:

Это образец прежде всего мужества, стойкости, дисциплины, самодисциплины в сложных условиях, и жизненных, и каких-то политических. Никто не сломался, все готовились, верили в то, что мы будем представлять нашу страну на международной арене, и очень достойно.

Роман Свириденко, чемпион Паралимпийских игр:

Мы готовы оправдывать это доверие, эту поддержку и выступать на международных соревнованиях, показывать отличные результаты. Я, в частности, готовлюсь показывать высокие результаты.

В командном зачете по итогам зимнего мультифорума белорусы расположились на 17-й позиции, в их активе золото и серебро. Атлеты с нарушением слуха завоевали 12 наград (три наивысшей пробы) и стали 16-ми. Эти ребята всегда являются мотиваторами как в спорте, так и в жизни.