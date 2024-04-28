Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества

Пасхальные сувениры, вербы и роспись яиц. В Гродно состоялась ярмарка ремесленников. Проведение фестиваля уже стало доброй предпраздничной традицией – он проходит уже девятый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои изделия здесь представляют более 100 мастеров народного творчества не только из Гродненщины, но и других регионов Беларуси. На прилавках соломенные корзинки, яйца из бисера, деревянные ложки, фигурки из лозы. Все изделия – только ручная работа. Особое место на празднике у элементов нематериального наследия Гродненщины.

Наталья Романович, заместитель директора Гродненского областного методического центра народного творчества:

Сопоцкинская писанка, великодные вербы, мастацкія практыкі саломапляцення, вытинанка белорусская, дуда Марьяна Антоновича Скрамблевича – в общем, все, что есть у нас в Гродненской области.

Инга Дубук, жительница Гродно:

Есть возможность прикоснуться. Станки стоят – можно мастер-класс пройти. Моя прабабушка тоже ткала. И так как мне не довелось, я могу прикоснуться, и это очень приятно.