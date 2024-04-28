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Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества

28 апреля 2024 13:45
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Пасхальные сувениры, вербы и роспись яиц. В Гродно состоялась ярмарка ремесленников. Проведение фестиваля уже стало доброй предпраздничной традицией – он проходит уже девятый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества-1

Свои изделия здесь представляют более 100 мастеров народного творчества не только из Гродненщины, но и других регионов Беларуси. На прилавках соломенные корзинки, яйца из бисера, деревянные ложки, фигурки из лозы. Все изделия – только ручная работа. Особое место на празднике у элементов нематериального наследия Гродненщины.

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества-4

Наталья Романович, заместитель директора Гродненского областного методического центра народного творчества:
Сопоцкинская писанка, великодные вербы, мастацкія практыкі саломапляцення, вытинанка белорусская, дуда Марьяна Антоновича Скрамблевича – в общем, все, что есть у нас в Гродненской области.

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества-7

Инга Дубук, жительница Гродно:
Есть возможность прикоснуться. Станки стоят – можно мастер-класс пройти. Моя прабабушка тоже ткала. И так как мне не довелось, я могу прикоснуться, и это очень приятно.

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества-10

Гостям ярмарки предложили обучиться народным танцам и играм, а также поучаствовать в мастер-классах носителей традиций.

# Выставка # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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