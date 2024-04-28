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Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира

28 апреля 2024 17:04
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Нам нельзя расслабляться. Охотников пошатнуть наши основы хоть отбавляй. На ВНС в этом плане прозвучало много интересного. Исходя из тех условий, которые сегодня сложились в мире и нашем регионе, в Беларуси обновляют Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И делают это не под покровом ночи, не под грифом «секретно», как часто бывает у военных, а абсолютно открыто. Для чего придали огласке то, что обычно засекречено, как изменились наши военно-политические установки – спойлер: основы не тронуты – и как Беларусь готова отвечать?

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира-1

Что происходит, белорусы знают. Александр Лукашенко часто озвучивает те вещи, которые в политических кругах принято оставлять за закрытыми дверями Совета Безопасности. Но вооружен тот, кто осведомлен. Нас регулярно информируют о происходящем, но осознают ли белорусы всю серьезность ситуации? И должны ли вообще в это вникать?

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира-4

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:
В этом зале те, кто сможет сказать слово, те люди, которые своими делами, поступками, своим отношением к жизни, к народу и своему делу доказали, что они небезразличны. Кто-то рабочий, доярка, тракторист, руководитель – они все активно участвуют, могут, способны и скажут свое слово. Безусловно, на это и расчет. Если бы надежды и уверенности в этом не было, не было бы и самого Всебелорусского народного собрания. А вот эта замечательная идея настоящего народовластия, я уверен, что она будет как пример востребована и во многих других государствах. И уже сейчас приходит понимание того, что если бы такой институт был во многих государствах мира, даже сегодня, каких бы трагедий, проблем, гибели людей можно было бы избежать.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Валерий Вакульчик

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