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«Страну и народ – без мыла в Европу». Муковозчик об истории современной Литвы

27 марта 2026 17:35
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

«Страну и народ – без мыла в Европу». Муковозчик об истории современной Литвы-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
История современной Литвы, если вникнуть, есть история о том, как старательно жмудинские элиты запихивают свою страну и народ без мыла в Европу. Весьма забавной получилась история с поздравлением, которое написала у себя на страничке бывшая министерка обороны Литвы.

«Дорогие мои белорусы! – начала Раса Юкнявичене. – От всей души поздравляю вас с днем боли. Вы решили восстановить свое государство чуть больше чем через месяц после нашего 16 февраля». Это она имела в виду заседания литовской Тарибы и самозванцев из Рады БНР, каждое из которых проходило в 1918 году на оккупированной немцами территории. Под их контролем и присмотром. О каком «восстановлении государства» могли говорить те политические авантюристы?

А вот о каком. Белорусская Рада чуть позже обратилась с низкопоклонным письмом к германскому кайзеру. То же самое сделала и литовская Тариба – только намного раньше, еще в декабре 1917 года направив в Берлин «декларацию о восстановлении независимости Литвы и вечных союзных связях Литовского государства с Германией». 

Союзных (на самом деле обязанностях вассальных) настолько, что уже в июле 1918 года та же Тариба «приняла решение установить в Литве конституционную монархию и предложить вюртембергскому принцу Вильгельму фон Ураху корону Королевства Литва». То есть не просто подлизнуть, а стать полноценным, абсолютным, лежащим под чужим монархом вассалом.

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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