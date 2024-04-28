В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич

Нам нельзя расслабляться. Охотников пошатнуть наши основы хоть отбавляй. На ВНС в этом плане прозвучало много интересного. Исходя из тех условий, которые сегодня сложились в мире и нашем регионе, в Беларуси обновляют Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И делают это не под покровом ночи, не под грифом «секретно», как часто бывает у военных, а абсолютно открыто. Для чего придали огласке то, что обычно засекречено, как изменились наши военно-политические установки – спойлер: основы не тронуты – и как Беларусь готова отвечать?

Министр обороны напоминает, в новой Военной доктрине обозначена роль несиловых ведомств, участвующих в обороне страны. Мы ведь понимаем, что в случае если, отсидеться и спрятаться ни у кого не получится. Вопрос защиты государства и жизни станет перед каждым жителем страны. Как говорил Президент, каждому нужно будет защищать свой дом. Несправедливо, если государство не использует возможность и время, чтобы подготовить соотечественников, сделать все, а не просто развести руками и сказать: «надо было думать самим». У Беларуси не столько сыновей и дочерей, чтобы ими можно было разбрасываться и так поступать. Но, конечно, дай бог, эти навыки не пригодятся.

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Когда была поставлена задача определить свое место в системе национальной безопасности именно вооруженных людей, которые сегодня составляют основу Белорусского общества охотников и рыболовов, на добровольной основе было направлено мною письмо, сообщить, кто желает. Я вам так скажу, по секрету, что количество желающих пройти переподготовку по системе «Снайпер», скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания. Поэтому на сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучение, Министерство обороны этот процесс уже организовало.

Мы будем постепенно увеличивать потенциальное количество людей, который в случае необходимости могут быть применены как специалисты очень узко направленного, так сказать, хирургического инструмента в военных действиях. Большинство тех, кто задействован в этом процессе, в том числе и я, не буду скрывать, мы все охотно отозвались на эту возможность. И, безусловно, доведем свои навыки до совершенства, в конце концов.

Алена Сырова, политический обозреватель:

А сколько у вас в обществе?

Игорь Шуневич:

Порядка 60 тысяч охотников и рыболовов, подчеркиваю.

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