Лукашенко: в развитие Концепции нацбезопасности принимается правовой акт закрытого характера

Отдельно глава государства остановился на ситуации в Украине. Именно этот горячий конфликт сегодня представляет для Беларуси наибольшую угрозу. Обещаниями и стараниями Украину превратили в наркомана в ожидании новой дозы вооружений. Объективно, при наличии таких угроз система обеспечения национальной безопасности не может оставаться прежней. Мы вернули на свою территорию тактическое ядерное оружие, мы предпринимаем ряд превентивных мер для сдерживания и отражения возможной агрессии. И важно, чтобы эти шаги, равно как и реальную ситуацию, знали и понимали все граждане Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все в первую очередь родители, на чьих детей западные спецслужбы сегодня смотрят как на вербовочный материал, должны быть внимательнее к нашей молодежи. Поэтому на утверждение Всебелорусского народного собрания мы выносим Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси. В них отражены ключевые изменения глобальной военно-политической обстановки. Чтобы осознавать серьезность и важность Концепции (концепция – наиболее общие положения), вы должны знать: в развитие этого документа принимается правовой акт закрытого характера, который устанавливает систему индикаторов для всех сфер жизнедеятельности: политическая, экономическая, военная и другие.

Хочу, чтобы вы понимали, я вас не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас какую-то информацию мы не имеем права. Обстановка очень серьезная. Мы же на Совете безопасности обсудили в закрытом режиме эти проблемы, даже, может быть, шире. И споры были: стоит ли нам все это выносить на публичное обсуждение? Тогда было принято решение: а нам-то чего бояться? Ведь главная задача – противостоять, если нужно будет. А как противостоять будет народ, если он не знает заранее, чему противостоять? По-народному скажу. Знаете, часто люди думают и говорят, что мы тут копаемся наверху непонятно как и в чем, а внизу люди ничего не знают. Так вот, мы с вами или руководство страны через вас, Всебелорусское народное собрание доведет эти знания до народа. Мы ничего не скрываем, говорим открыто. Мы создали серьезнейший документ, это было непросто, обсудили отдельные положения на диалоговых площадках и сегодня еще раз более открыто донесли до вас, делегатов.