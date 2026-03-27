Как отличить натуральное эфирное масло от подделки – рассказала биолог

Ольга Букат, практикующий биолог, преподаватель кафедры ботаники биологического факультета БГУ:

Эфирное масло должно быть налито в темное стекло. На нем должно быть написано латинское название растения двойное, то есть род и вид. Должно быть написано место происхождения сырья, страна произрастания растения. В идеале должен быть указан хемотип масла и дана к нему расшифровка по химическому составу. Это могут себе позволить не все компании, потому что это очень дорого. Это, конечно, включается в стоимость эфирного масла.

Подробности в видео.