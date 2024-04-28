Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы серьезным образом относимся к социальной политике, потому что мы социально ориентированное государство. И все программы, которые действуют в нашей стране, прежде всего направлены на благо нашего народа, на благо человека. Это в основе нашей государственной политики. Мы выработали свой алгоритм работы вот такого народного вече. Да, совсем в недавнем прошлом это совещательный орган, сегодня это конституционный орган, высший орган народовластия. И я думаю, что у каждого есть свои определенные подходы в работе. У нас вот такой свой, наш белорусский, наш народный.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Весьма символично, что сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания от имени всех участвующих возложили цветы к святому для каждого белоруса памятнику на площади Победы. Сохранение традиций – наверное, обязанность каждого помнящего о том подвиге, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, когда фашистская нечисть пришла на нашу землю. Подробности .

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству: Начиная с 1996 года, когда с главой государства было I Всебелорусское собрание. И вот если сравнивать, глава государства сказал, что тогда мы все вместе, народ, спасли страну. Это как во время войны, Курская дуга – переломный период. Поэтому из всего времени, сколько вот мы, 30 лет новейшей нашей истории, основные посылы нашего государства – независимость, мир, мирные переговоры. Надо строить свою экономику, надо строить свою политику, она и построена. И самое главное, что это политика миролюбия, самостоятельности, самодостаточности. Вот это самое главное. Поэтому за что народ нашего Президента и зовет Батькой. И то решение сегодня выдвинуть нашего Президента первого на пост председателя Всебелорусского народного собрания символично, по-другому никто не понимает. Мне и аграрники, и полешуки говорят: вы ж там посмотрите, все протяните так, как надо, потому что именно этот человек обеспечит нам стабильность, мир и спокойствие.

Андрей Кривоносов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Роль определил сам закон о Всебелорусском народном собрании. Впервые проходит оно в таком серьезном статусе, где орган власти, народовластия над всеми другими уже на сегодня стоит. Важность данного мероприятия заключается в том, что все-таки необходимо, чтобы представители народа принимали основополагающие документы в развитии нашего государства. Такими документами являются принимаемые Всебелорусским народным собранием Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Как человек военный, для меня ближе всего, конечно, Военная доктрина, которая по своей сути является программой действий государственных органов, экономики, общества и каждого гражданина, как, в какой мере, что конкретно он должен сделать для укрепления этой самой национальной безопасности.

Вы же посмотрите, в Военной доктрине четко указано, военно-политическое руководство каких стран создает очаги напряжения в Европе. Указаны также страны, которые осуществляют меры неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. И мы должны на это реагировать. Мы должны с этим бороться. А посмотрите, какой большой мотиватор наш Президент. Любая его фраза тут же становится крылатой. Даже то, что мы, наше миролюбие, это не значит, что это пацифизм, говорит о том, что мы-то мирные люди, но наш бронепоезд, если надо будет, с запасного пути выйдет на нормальный путь, чтобы агрессора наказать.

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