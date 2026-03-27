Участники проекта «Минск – молодежная столица Беларуси» пообщались с Владимиром Кухаревым

Участники проекта «Минск – молодежная столица Беларуси» пообщались с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. Ребятам предоставилась возможность получить бесценный опыт и предложить свои инициативы и уникальные идеи, которые помогут в развитии городской инфраструктуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие собрало 115 участников. Это представители молодежных советов, студенческих объединений и инициативных групп. Говорили о реализации новых проектов. Особо подчеркивалась важность комплексного подхода при создании условий для активного участия молодых людей в жизни столицы и страны, включающего как творческую, так и трудовую деятельность.

Даниил Корсак, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Мне кажется, у нас и так очень большой упор на молодежь и на развитие, и не только творческую. Все очень за, чтобы молодежь принимала свое активное участие в жизни города и страны непосредственно.

Карина Домосевич, студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Для меня это мероприятие было очень значимым, так как я считаю, что это должно быть для молодежи. Мероприятия, которые организовываются, это очень важно, потому что получаем какой-то потенциал для развития. Становимся патриотами, показываем свой патриотизм, проявляем свои инициативы. Дискотека, которая прошла в минском манеже, также была очень интересная, креативная. Достаточно огромный потенциал молодежи, собрало большое количество людей. Было очень интересно.

Участники сошлись во мнении, что необходимо продолжать работу в заданном направлении, развивая молодежную повестку и поддерживая новые начинания.