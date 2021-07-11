За выступлением будет следить весь мир, а ждать побед – Беларусь. О чём шла речь на встрече олимпийцев с Президентом?

Новости Беларуси. «Спорт вне политики». Сегодня эта фраза теряет свою актуальность. Спортивные достижения сейчас – это уже нечто большее, чем личное достижение спортсмена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

За этими победами весь народ страны. Победам порой придается политическое значение, конкуренты порой не гнушаются и откровенными провокациями против наших спортсменов, порой не брезгуют применять запрещенные препараты, чтобы выиграть те самые заветные доли секунды, которые отделяют триумф от поражения.

Евгений Поболовец:

Когда и это не помогает, подставляют честных спортсменов, подмешивая запрещенные препараты в еду или напитки. Некоторые операции так и хочется называть специальными – действуют там порой профессионалы похлеще киношных суперменов. А потому – максимальная концентрация. Задача сложная: и не перегореть до старта, и в то же время не упустить из внимания все детали подготовки. Спортсмен должен быть на высоте. Во всех смыслах слова. О чем еще шла речь на встрече с Президентом перед отправкой в Токио белорусской делегации, знает Евгений Пустовой.

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