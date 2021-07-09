«Я понял, что даётся время не зря». Что говорит белорусский спортсмен о переносе Олимпиады в 2020-м?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправляясь на главные старты, спортсмены понимают: испытания их ждут не только на спортивных площадках. Спорт уже давно вне политики – это еще раз подчеркнет глава государства. Но главное напутствие Президента – вернуться с победой. Наши олимпийцы к вызову готовы. Пять лет впустую не прошли.

– На самом деле, я из этого извлекаю свои плюсы, потому что у меня были проблемы с прошлой Олимпиадой, я ждал эту четыре, затем пять. Я понял, что дается время не зря, значит, будем брать плюсы и готовиться с ними.

– А, это из-за вас все перенесли, я понял.

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Третье предупреждение – ты едешь домой. Какие требования есть к участникам Олимпиады в Токио?