В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Центральным поединком этой стадии станет встреча полуфиналистов минувшего розыгрыша минского «Динамо» и «МЛ Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бело-синие праздновали победы в обеих дуэлях – 2:0 на выезде и 1:0 дома, а потому нас ждет принципиальное соперничество. Нынешний обладатель трофея борисовский БАТЭ будет соперничать с единственным представителем первой лиги национального чемпионата «Оршей». Даты этих матчей перенесены на неопределенный срок из-за участия команд в еврокубках.