«Поддержите друг друга». Что ещё пожелала чемпионка ОИ-1972 белорусским олимпийцам-2021?

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене:

Столько труда, столько пота, столько крови, столько нервов. Все было сделано вами. Вы молодцы. Уже завоевали лицензии и вы едете. Вы едете защищать свою Родину, ведь это как война. Родину, да. Я вам хочу пожелать, чтобы вы, когда приедете в олимпийскую деревню, вы были одним целым. Олимпийской семьей. Ведь там будут те, которые в первый раз приехали и будут открытыми глазами смотреть, бояться. И будут рядом с вами те, у которых уже шестая Олимпиада. Поддержите друг друга. Сделайте так, чтобы поверили все в себя.

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