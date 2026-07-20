Муковозчик: современное общество становится все более урбанизированным. Это закон развития

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Госкомимущество отчиталось, что за июнь с карты Беларуси исчезли 15 опустевших деревень. Андрей Николаевич, не пора ли спасать демографию и ввести для блондинок обязательное распределение в деревню сразу к местным женихам?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

То-то парни обрадуются, да? И делать ничего не надо. Лежали себе на печи и вылежали блондинку, куда там сказочному Емеле. Заодно и блондинкам тоже добавим жизненной определенности. Родилась светленькой, ну расти, потом в деревню поедешь.

Современное общество становится все более урбанизированным. То есть все меньше людей остается жить на природе в селах. Это закон развития. Пытаться его изменить – это как плевать против ветра. Занятие увлекательное, кто бы спорил, но не слишком результативное. Да и не спасут блондинки демографию. Ведь для расширенного воспроизведения нужно рожать по три ребенка. А от вас, красивые вы наши, и одного не всегда дождешься. Ну а что? Разве не так?

Самое главное, никто не знает, где выход. Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее количество детей, рожденных одной женщиной – в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас равен 1,4, в Катаре – 1,9, в Турции и Иране – 2,1. Это там, где раньше было по 4, по 6 детей. И показатели продолжают снижаться.

Но если вам так хочется пасторальной идиллии, то, конечно, поезжайте в деревню. Причем выбираете себе самую исчезающую. Как поется в песне: «не взлетим, так поплаваем».