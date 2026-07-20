В Дрибинском районе открыли два новых профилактория для телят

Пока мировые эксперты прогнозируют глобальный дефицит продовольствия, наши аграрии формируют стратегический профицит. Четверть всего товарного экспорта Беларуси составляет именно продукция АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удерживать столь высокую планку, отрасли нужна непрерывная модернизация. До октября в Беларуси построят и обновят 615 животноводческих объектов. В большинстве случаев речь идет о профилакториях для телят, где за здоровьем животных будет следить автоматика. Это позволит полностью исключить ошибки из-за человеческого фактора и вырастить здоровое поголовье без потерь.