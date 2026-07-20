В Дрибинском районе открыли два новых профилактория для телят
Пока мировые эксперты прогнозируют глобальный дефицит продовольствия, наши аграрии формируют стратегический профицит. Четверть всего товарного экспорта Беларуси составляет именно продукция АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы удерживать столь высокую планку, отрасли нужна непрерывная модернизация. До октября в Беларуси построят и обновят 615 животноводческих объектов. В большинстве случаев речь идет о профилакториях для телят, где за здоровьем животных будет следить автоматика. Это позволит полностью исключить ошибки из-за человеческого фактора и вырастить здоровое поголовье без потерь.
В хозяйстве «ЧерневкаАгро» Дрибинского района демонтируют пластиковые домики для телят. В этих полимерных яслях выросло не одно поколение молодняка, но здесь они больше не нужны – на смену пришли современные высокотехнологичные профилактории. Сразу два таких объекта открыли в Дрибинском районе, и это важный шаг в сохранности поголовья.
Александр Ситница, директор сельхозпредприятия «ЧерневкаАгро»:
Это отразится на здоровье животных. Людям станет легче. И в конце концов это повлияет в дальнейшем на показатели нашего хозяйства.
Новые капитальные профилактории – это не просто смена вывески, а переход на совершенно другой уровень технологий. В привычной формуле молочной отрасли – три «К»: кадры, корма, коровы. Теперь появилось четвертое – комфорт. Причем как для животных, так и для людей. Помещения гарантируют защиту от осадков, здесь можно регулировать микроклимат. Молочная кухня оснащена современным оборудованием: пастеризаторы, «молочные такси» и системы автопоения.
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