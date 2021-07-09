Александр Лукашенко – олимпийцам: «Главное, чтобы вы не парились»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успехов вам. Мы вас будем ждать с победой. Еще раз говорю без всякого давления. Я и все понимаем, что такое спорт. Вот вчера Арина Соболенко играла. Ну прекрасно играла. Спорт есть спорт. Плишкова оказалась чуть-чуть удачливее. Поэтому мы понимаем, но главное, чтобы вы не парились. Выйдете, будет у вас все дрожать снизу доверху. Если кто будет волноваться – к Ивану [Иван Тихон, капитан белорусской спортивной делегации – прим. ред.] Он человек, прошедший огонь, воду и медные трубы. Настоящий мужик. Посоветует, как себя вести.

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