Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Новости Беларуси. Национальное достояние Беларуси. Праздник Купалье был и остается одним из главных символов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это тот день, когда единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии подтверждается не словами, а делом.



Тысячи славян собираются на берегу Днепра в первых числах июля каждый год, несмотря на пандемию и политическую турбулентность. Показательно, что в 2021 году гостей не меньше. Впрочем, как и мастеров. На этом делает акцент Президент. Александр Лукашенко отметил, что ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов.