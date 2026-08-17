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Новости по тегу #Алина Горносько

Горносько заняла 6-е место с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике
17 августа 2026 11:05

Горносько заняла 6-е место с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике

Алина Горносько вышла в три финала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии
14 августа 2026 11:52

Алина Горносько вышла в три финала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

Белорусские грации выступают на чемпионате мира по художественной гимнастике
12 августа 2026 18:37

Белорусские грации выступают на чемпионате мира по художественной гимнастике

Горносько завоевала бронзу на первом этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике
18 мая 2026 11:57

Горносько завоевала бронзу на первом этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике

Алина Горносько вышла в два финала в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
18 апреля 2026 18:51

Алина Горносько вышла в два финала в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Алина Горносько завоевала серебро на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике
30 марта 2026 18:22

Алина Горносько завоевала серебро на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области
17 января 2026 17:16

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области

Золото в многоборье – о победе на международном турнире в Пекине поговорили с гимнасткой Алиной Горносько
21 ноября 2025 10:33

Золото в многоборье – о победе на международном турнире в Пекине поговорили с гимнасткой Алиной Горносько

Алина Горносько взяла золото на соревнованиях «Небесная грация» в Пекине
13 ноября 2025 19:30

Алина Горносько взяла золото на соревнованиях «Небесная грация» в Пекине

Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день
13 сентября 2025 14:01

Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день

Больше 30 спортивных федераций – «Олимпийский день» пройдёт у столичного Дворца спорта
12 сентября 2025 12:04

Больше 30 спортивных федераций – «Олимпийский день» пройдёт у столичного Дворца спорта

Горносько завоевала золото на Кубке сильнейших спортсменок по художественной гимнастике
21 августа 2025 18:25

Горносько завоевала золото на Кубке сильнейших спортсменок по художественной гимнастике