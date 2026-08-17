Новости по тегу #Алина Горносько

Также соотечественница выступала с мячом – в решающей стадии она замкнула восьмерку лучших.
В решающий раунд многоборья отобрались 18 сильнейших спортсменок. Лидер национальной команды показала программы со всеми четырьмя предметами, в зачет пошли три лучших выступления.
На помосте уже побывала наша Алина Горносько. Она представила булавы.
Этот турнир являлся подготовительным к чемпионату Европы и собрал весь цвет художественной гимнастики.
Алина вошла в восьмерки лучших по итогам программ с обручем и булавами. Медали в этих видах будут разыграны в воскресенье.
Наша спортсменка поднялась на пьедестал по итогам финала в упражнении с лентой. Безупречное исполнение сложнейшей программы принесло белоруске 29 баллов 150 тысячных победительнице.
С каждым годом турниры Республиканской хоккейной лиги становятся более популярными.
Два года я останавливалась в шаге от золота. Я была вторая в многоборье и уже в отдельных видах завоевывала золото. Наконец, самая долгожданная медаль многоборья случилась со мной в этом году.
Отличились и другие участницы от Беларуси.
На него приглашены известные спортсмены, победители крупных международных стартов и их болельщики.
Ребенок может впервые попробовать любые виды спорта. Может быть, влюбится в этот вид спорта. Родители могут получить информацию, где можно заниматься и на каких условиях.
Обладательницей серебра стала еще одна белоруска Дарья Веренич.
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