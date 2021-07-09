Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Президента с олимпийцами – давняя традиция. Спорт – это же самая что ни на есть действенная дипломатия. Когда рейтинг страны формируют не заказные опусы, а достижения наших людей в форме. Спортивной форме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей, этой стране, и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг. Провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы – все это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Перед миллионами зрителей.