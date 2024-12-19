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Новости по тегу #Антонина Кошель

В Смолевичах прошёл межрегиональный форум «Беларусь – это мы!»
19 декабря 2024 14:21

В Смолевичах прошёл межрегиональный форум «Беларусь – это мы!»

Об Играх в Мюнхене 1972 года, современной гимнастике и Президенте – интервью с Антониной Кошель
24 ноября 2024 18:25

Об Играх в Мюнхене 1972 года, современной гимнастике и Президенте – интервью с Антониной Кошель

Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель
20 ноября 2024 17:48

Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель

В РГУОР состоялась торжественная линейка – победители и призёры получили благодарности и подарки
02 сентября 2024 18:53

В РГУОР состоялась торжественная линейка – победители и призёры получили благодарности и подарки

В НОК Беларуси состоялась церемония награждения белорусских тренеров и управленцев
11 декабря 2023 19:53

В НОК Беларуси состоялась церемония награждения белорусских тренеров и управленцев

«Мы делаем общее дело для развития». В Минске стартовал Кубок Беларуси по прыжкам в воду
23 мая 2023 21:18

«Мы делаем общее дело для развития». В Минске стартовал Кубок Беларуси по прыжкам в воду

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта
23 марта 2023 20:01

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта

«Чтобы наша страна процветала». О чём мечтает восьмикратная чемпионка мира Елена Белова?
29 июля 2022 19:47

«Чтобы наша страна процветала». О чём мечтает восьмикратная чемпионка мира Елена Белова?

«Очень дружен был коллектив». Олимпийская чемпионка вспомнила первые для Беларуси Летние игры в Атланте
10 декабря 2021 21:02

«Очень дружен был коллектив». Олимпийская чемпионка вспомнила первые для Беларуси Летние игры в Атланте

Антонина Кошель на встрече с молодёжью: «Они учатся у нас, как стать олимпийским чемпионом, как быть сильным, как гордиться родиной»
01 октября 2021 23:48

Антонина Кошель на встрече с молодёжью: «Они учатся у нас, как стать олимпийским чемпионом, как быть сильным, как гордиться родиной»

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?
23 августа 2021 19:48

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

«Что ты мучаешься, тебя всё равно в команду не ставят». Антонина Кошель рассказала, как попала в олимпийскую сборную СССР
23 августа 2021 19:05

«Что ты мучаешься, тебя всё равно в команду не ставят». Антонина Кошель рассказала, как попала в олимпийскую сборную СССР