Новости по тегу #Антонина Кошель

Среди его гостей и почетный гражданин Минской области, легендарная гимнастка Антонина Кошель.
20 ноября прославленная гимнастка, председатель Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта» празднует 70-летний юбилей.
Торжественная линейка состоялась и для воспитанников Республиканского государственного училища олимпийского резерва. За годы работы выпускниками и учащимися РГУОР были завоеваны свыше 100 олимпийских медалей.
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