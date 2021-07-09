«Получили заряд энергии, мотивации». Олимпийцы о встрече с Президентом, Играх и секрете успеха

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже неформально глава государства общается с нашими олимпийцами во время совместного фотографирования. Никаких селфи. Только коллективная фотография. Ведь спорт даже в индивидуальных дисциплинах – командная игра.