Белорусские клубы узнали возможных соперников в футбольной Лиге конференций

Белорусские клубы узнали возможных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги конференций. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если во втором круге «МЛ Витебск» пройдет черногорскую «Сутьеску», то встретится с победителем пары «Борац» из Боснии и Герцеговины – «Петрокуб» из Молдовы. Футболисты минского «Динамо» в случае победы над азербайджанским «Нефтчи» сыграют с лучшей командой противостояния между сербским «Железничаром» и португальской «Брагой».

Борисовский БАТЭ может сыграть с победителем дуэли между молдавским клубом «Зимбру» и армянской дружиной «Ноа». Но для этого сперва нужно одолеть швейцарский «Сьон». Первые поединки второго раунда квалификации белорусские представители на европейской арене проведут уже на этой неделе, в среду и четверг. Ответные матчи состоятся 30 июля.