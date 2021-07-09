Прямой эфир

Президент Беларуси: «Ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф»

09 июля 2021 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф»-1

Впереди Олимпиада – пик для любого государства. Когда ни толщина бюджетного кошелька, ни размеры государства не играют значения. На авансцене человеческий потенциал. Люди спорта. Ты и цель. Все. За спиной – годы тренировок и целая страна.

Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – все это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»

Президент Беларуси: «Ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что-то говорить по Олимпиаде, по ее открытию, наверное, нет смысла – столько уже написано, сказано и хорошего, и плохого. Можно сказать, наконец. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению.

# Олимпиада 2020 # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»
09 июля 2021 17:13

Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»

Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда
09 июля 2021 17:05

Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда

Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»
09 июля 2021 16:54

Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»