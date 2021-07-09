Президент Беларуси: «Ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди Олимпиада – пик для любого государства. Когда ни толщина бюджетного кошелька, ни размеры государства не играют значения. На авансцене человеческий потенциал. Люди спорта. Ты и цель. Все. За спиной – годы тренировок и целая страна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что-то говорить по Олимпиаде, по ее открытию, наверное, нет смысла – столько уже написано, сказано и хорошего, и плохого. Можно сказать, наконец. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению.