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Вода была как кисель. Елена Ноздрёва рассказала о неделе акклиматизации в Японии перед ОИ-2021

09 июля 2021 18:29
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода была как кисель. Елена Ноздрёва рассказала о неделе акклиматизации в Японии перед ОИ-2021-1

Для акклиматизации белорусских олимпийцев готовы принять на Сахалине, а некоторым спортсменам даже удалось испытать тяжелую воду Японии.

Вода была как кисель. Елена Ноздрёва рассказала о неделе акклиматизации в Японии перед ОИ-2021-4

Елена Ноздрева, участница олимпийской команды Беларуси:
Неделя в Токио, потому что очень большое количество живности – рыбы, всяких моллюсков. Вода, по моим ощущениям, была как будто как кисель. То есть надеемся, конечно, организаторы нас уверяли, что с этим как-то справятся, но надеемся на это. Из-за большого количества рыбы там, наверное, что-то собирается, не знаю, и очень теплая. Поэтому такая, не особо комфортная. И рыба… можно веслом в косяк рыбы всегда на заезде вбить, поэтому это уже будет такая лотерея.

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# Олимпиада 2020 # общество # Елена Ноздрёва # Александр Лукашенко # Фотофакт

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