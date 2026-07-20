Башни старинного замка Сапег обнаружили археологи в Ружанах

Археологи раскрыли тайну, которая была скрыта веками. В земле обнаружены фундаменты двух башен первоначального замка Сапег конца XVI – начала XVII века, еще до того как в Ружаны был приглашен знаменитый архитектор Ян Самуэль Беккер, который превратил его в роскошный дворцовый комплекс. Находка проливает свет современникам на полную историю комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятигранная башня, скрытая от глаз с XVIII века. Археологи вернули ее из небытия. Она примыкала к северо-восточному углу Ружанской резиденции Сапег. Жилая и оборонительная одновременно. На втором этаже располагался кабинет Льва Сапеги. Сейчас вскрыто подвальное помещение. И здесь уникальная сохранность. Камень к камню – так, как положили мастера почти полтысячелетия назад.

Александр Башков, доктор исторических наук, профессор БрГУ имени А.С. Пушкина: Ряды валунов и ряды кирпичей. Потом опять ряд валунов, два ряда кирпичей и так далее. Оригинальная кладка. Кроме того, мы зафиксировали сохранность кладки и еще проследили изменения архитектурные, которые были внесены позже. Связано это было с тем, что эта башня потерпела основательно в ходе войн конца XVII века.

В XVIII веке старые башни (южную и северо-восточную) архитектор Беккер разрушил и вписал в фундамент дворцового ансамбля. При этом сохранил западную. Спустя столетия реставраторы ее расчистили, нашли вход в подвалы и винтовую лестницу.

Сегодняшнее открытие – это мост между эпохами: от барокко до классицизма. Вся трансформация замка теперь видна в камне. Итоги исследований станут основой для проекта по сохранения центрального корпуса. А найденные под землей башни законсервируют так, чтобы туристы увидели первоначальный облик резиденции Сапег.