Алина Горносько о белорусской художественной гимнастике: «Она не такая, как все – происходит целый спектакль»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Горносько, участница олимпийской команды Беларуси:

Большая, огромная для меня честь представлять Республику Беларусь, выступать с флагом на груди и показывать такую красивую белорусскую художественную гимнастику, потому что она отличается от всех остальных. Потому что сейчас такие правила, что выделиться можно только харизмой, эмоциями, и нам это удается. Она не такая, как все – происходит целый спектакль на площадке. Начиная от образа, заканчивая кончиками кистей и пальчиков ног. В целом, я не скажу, но это правда не как у всех. Это надо видеть.

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