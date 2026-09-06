Новости по тегу #Иван Тихон

Большой праздник спорта объединил около 30 тысяч спортсменов из 40 стран.
Во второй соревновательный день участники разыграли 21 комплект наград.
Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск.
Пока в отечественной легкой атлетике идет борьба за возвращение наших спортсменов на международную арену, соревновательный календарь все равно изобилует стартами. Национальная команда выезжает к сильнейшим конкурентам, к ближайшим соседям, и принимает таковых у себя.
Вне конкуренции на десятикилометровой дистанции был Никита Котенев. Он уложился в полчаса с небольшим.
Такую цифру озвучили организаторы на пресс-конференции. На данный момент в заявке уже значатся представители 11 стран.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.
«Занимающихся у нас 20 тысяч. Мы столько же объединяем, как и наш футбол».
«Первый раз, когда нас обвинили в применении запрещенных препаратов в 2008 году, не было сомнения, что нужно сражаться».
«Другая страна, другие традиции, другое питание – ты можешь нарушить микрофлору кишечника, и тебе станет плохо».
Смотрите новый выпуск 22 июня на РТР-Беларусь в 10:15.
С каждым годом проект «БрэйнБатл» становится все более популярным. Основная цель мероприятия – популяризация ценностей и знаний истории спорта.
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53