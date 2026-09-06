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Новости по тегу #Иван Тихон

Стали известны победители на всех дистанциях Минского полумарафона
06 сентября 2026 13:59

Стали известны победители на всех дистанциях Минского полумарафона

Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике
22 июля 2026 20:20

Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград
17 июля 2026 20:20

Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград

Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном
25 января 2026 19:55

Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном

Грандиозный праздник бега в Минске – участники поделились впечатлениями от полумарафона
07 сентября 2025 10:39

Грандиозный праздник бега в Минске – участники поделились впечатлениями от полумарафона

Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников
21 августа 2025 20:33

Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников

Почему из бега перешёл в метание молота и как влюбился в жену с первого взгляда? Интервью с Иваном Тихоном
22 июня 2025 07:37

Почему из бега перешёл в метание молота и как влюбился в жену с первого взгляда? Интервью с Иваном Тихоном

Чем живёт Федерация легкой атлетики Беларуси? Ответил её председатель
22 июня 2025 07:26

Чем живёт Федерация легкой атлетики Беларуси? Ответил её председатель

Доказал невиновность и в 40 лет стал призёром ОИ! Иван Тихон вспомнил, как боролся против фиктивных дел по допингу
22 июня 2025 07:20

Доказал невиновность и в 40 лет стал призёром ОИ! Иван Тихон вспомнил, как боролся против фиктивных дел по допингу

Полендвица – это допинг! Иван Тихон рассказал о секретной диете перед спортивными стартами
22 июня 2025 07:18

Полендвица – это допинг! Иван Тихон рассказал о секретной диете перед спортивными стартами

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»
16 июня 2025 14:10

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»

В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»
27 мая 2025 20:29

В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»