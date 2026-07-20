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Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

20 июля 2026 19:35
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Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации. Сейчас в активе соотечественницы 8 550 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следом с небольшим отставанием идет Елена Рыбакина из Казахстана. Замыкает топ-3 американка Джессика Пегула. У Александры Саснович приятный прогресс, она поднялась на 10 пунктов и теперь занимает 133-е место. У Ирины Шиманович минус 1 позиция, она 204-я. 

Алена Фалей также прибавила – у землячки +12 и итоговая 218-я строка. Остальные соотечественницы находятся за пределами третьей сотни. У мужчин Илья Ивашко улучшил свое положение на 148 пунктов и является 406-й ракеткой мира.

# Теннис

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