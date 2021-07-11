«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не все поддались на провокации. На фестиваль приехали белорусские звезды Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Виктория Алешко, Руслан Алехно и Серега. Парнишка с гомельских улиц и вовсе несколько вышел за рамки только лишь концертного выступления и сделал неожиданное предложение Александру Лукашенко.

Сергей Пархоменко (Серега), хип-хоп исполнитель:

Вы знаете, ходят слухи, что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе. И этот человек находится сейчас здесь. И я не могу упустить возможности проверить это.