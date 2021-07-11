Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: у нас уникальная миссия – помочь каждому белорусскому предприятию

Новости Беларуси. Самое время поговорить о новых торговых ориентирах нашей страны. Неделей ранее завершил свою работу Форум регионов Беларуси и России, из Кахастана с большим портфелем контрактов вернулась делегация, которую возглавлял Роман Головченко. Чуть ранее прошли второй Белорусско-Африканский и Азиатский экономические форумы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня товары под маркой «Made in Belarus» знают в 160-ти странах мира. Безусловно, это не предел. Мы активно ищем новые рынки сбыта и работаем по разным направлениям. Подробности узнаем у Владимира Улаховича, председателя Белорусской торгово-промышленной палаты. Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Как вы оцениваете прошедший Форум регионов? Насколько он был успешен для Беларуси? Насколько эта площадка эффективна для продвижения наших интересов?

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь как экспортно ориентированная страна работает более чем со 160 государствами, поставляя продукцию. Тем не менее наш основной экспортный портфель и наши торгово-экономические связи, наш внешнеэкономический торговый баланс завязан на Россию. Поэтому когда мы к нашему межгосударственному сотрудничеству, к сотрудничеству в рамках строительства Союзного государства добавляем региональное измерение, то это открывает действительно огромные возможности с точки зрения сотрудничества в социальной, образовательной, гуманитарной сферах. А вот нынешний Форум вообще был посвящен научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации всех деловых процессов, отношений, экономики, деловых связей. Это новая страница в развитии нашего взаимодействия с российским партнером, поэтому Форум – уникальная площадка, эффект от него очень большой, серьезный. Самое важное – он долгосрочный. Это не событие даже одного года. Региональные соглашения, контракты, которые подписываются, работают долго. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты о Форуме регионов Владимир Улахович:

Контракты охватывают самые разные сферы. Во-первых, контракты завязаны на нашей промышленной кооперации, на наше сборочное производство. Например, «Амкодор» в Карелии или МТЗ в Калуге, в Челябинске, в Брянске наш «Гомсельмаш». Конечно, нефтехимия традиционно у нас была большим и серьезным вкладом в наши торгово-экономические отношения, здесь большая доля контрактов. Был подписан целый ряд соглашений и в области научно-технического сотрудничества, строительства. Белорусские услуги в области строительства пользуются успехом в России. Мы знаем, что в разных городах есть белорусские кварталы. Наши строители работают очень качественно. Социальная сфера, детские садики, школы мы строим. Это тоже большой и серьезный плюс. Внешние ограничения и давление обязывают во многом пересмотреть наши подходы. Поэтому одна из тем, которая серьезно звучала, – это укрепление промышленной кооперации.

Владимир Улахович:

Надо выходить по промышленной кооперации, например, в вопросах импортозамещения. У нас есть большой задел по электротранспорту. И не только «Белкоммунмаш», буквально на днях директор «Белкоммунмаша» делал презентацию в Сочи нашего электробуса «Витовта» с уже новой генерацией, наш автобус МАЗ гибридный – тоже электротранспорт 303 поколения. Он сегодня тестируется во многих городах Российской Федерации, поэтому мы можем дополнять друг друга. Этот вопрос стоял. И конечно, это вопросы поддержки финансовой промышленной кооперации на этапе продвижения совместно произведенной продукции на рынке третьих стран. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Во время Форума было подписано соглашение о создании Совета делового сотрудничества. Как эта площадка будет работать?

Владимир Улахович:

Например, цифровые транспортные коридоры. Прослеживание товаров. Получает маркировку у нас товар, мы видим, как движется товар. Как работает это, что реально происходит, что происходит с нашим водителем, признаются ли эти документы, переведены ли они в цифровую сферу или нужно ездить с большой и толстой папкой. Это все видит бизнес. Когда бизнес дополняет своими аргументами и практикой эти обсуждения, конечно, это дает серьезный эффект, поэтому мы рассчитываем, что площадка будет приносить серьезные результаты. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Белорусский экспорт на рынках ЕАЭС. Какие здесь у нас перспективы и интересы? «Нам надо учиться работать в новых условиях, это вызов научиться более продуктивно работать на рынках третьих стран» Владимир Улахович:

Мы нарастили свой экспорт во все страны. Евразийский экономический союз тоже ведь испытал эти внешние давления как крупное объединение, международная организация, общий рынок. Беларусь в прошлом году председательствовала в Евразийском экономическом союзе, в конце года была принята стратегия развития до 2025 года. Там важнейшие элементы охватывают все основные отрасли, что касается сотрудничества, например, в области бизнеса.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Как в условиях санкций мы будем сотрудничать с европейскими компаниями? Это направление для нас закрывается или все-таки есть возможность вернуться к нормальному формату сотрудничества? Владимир Улахович:

Сотрудничаем с партнерами из многих стран, прежде с палатами, это наш традиционный партнер, наша палата входит в состав Европалаты. Это ассоциация всех палат европейских стран, мы видим большое сожаление, которое испытывают наши партнеры из-за этих политических решений. В этом случае теряет бизнес с двух сторон. Тем не менее у нас репутация очень высокая, которой дорожат наши партнеры в Европе. Это та база, которую надо учитывать. Это затрагивает не только Беларусь, но и наших потенциальных партнеров, которые имеют большое желание сохранить отношения, бизнес. Нам надо учиться работать в новых условиях, это вызов научиться более продуктивно работать на рынках третьих стран. «Для африканцев мы выгодны как партнер с точки зрения того, что мы можем предлагать сборочное производство» Анастасия Ярощик-Корниенко:

Недавно прошел и Белорусско-Африканский форум, какие перспективы у нас в этом направлении?

Владимир Улахович:

Будущее мировой экономики все связывают с развитием Африканского континента по целому ряду позиций. Например, это кладовая минеральных ресурсов, богатейшая земля, практически все есть. Это очень молодое население, которое тоже формирует, во-первых, рынки, во-вторых, формирует государственное строительство. Чтобы обеспечить социальную сферу, надо иметь промышленную базу. Это долгосрочный запрос на долгую перспективу. А какие у нас преимущества? Нашу продукцию знают. Особенно машиностроение. Опыт сотрудничества, у нас уже есть сборочные производства на Севере Африки, в Александрии. Сначала МАЗ, наши шасси, потом МТЗ, «Амкодор» туда заходит. Это же не только рынок Египта, это всего субрегиона – севера Африки. У нас есть хорошие отношения с целым рядом африканских стран, но их нужно переложить в совсем другие результаты наших экспортных поставок, нашей промышленной кооперации. Для африканцев мы выгодны как партнер с точки зрения того, что мы можем предлагать сборочное производство. Анастасия Ярощик-Корниенко:

А питанием заинтересовались?

Владимир Улахович:

Продукты питания – у нас 16 новых стран в прошлом году открылись. Африканские страны знают наши продукты питания, конечно, идет туда наша продукция. Более того, страны, где мусульманский уклад, туда идет наша продукция с сертификатом «Халяль». У нас прошел Африканский форум, а вслед за ним мы в Москве провели Азиатский форум. Тоже были представители 12 азиатских государств, большой интерес. Если Африка для нас – это континент, который мы должны еще по-настоящему открыть, то страны Юго-Восточной Азии в нашем экспортном портфеле всегда прибавляли более, чем другие регионы. У нас сотрудничество с КНР имеет очень позитивную динамику, но у нас есть и другие партнеры. Например, Индия, Вьетнам. С Вьетнамом у нас традиционные отношения еще с советских времен. А Индия, последние контракты – это поставки БелАЗа. Конечно, пандемия сейчас всех сдерживает, но потенциал там есть большой, там есть наработки, которые будут постоянно прибавлять. То же самое – Пакистан. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Как в сегодняшних непростых условиях внешнего давления и пандемии работает Белорусская торгово-промышленная палата?