Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: у нас уникальная миссия – помочь каждому белорусскому предприятию
Новости Беларуси. Самое время поговорить о новых торговых ориентирах нашей страны. Неделей ранее завершил свою работу Форум регионов Беларуси и России, из Кахастана с большим портфелем контрактов вернулась делегация, которую возглавлял Роман Головченко. Чуть ранее прошли второй Белорусско-Африканский и Азиатский экономические форумы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сегодня товары под маркой «Made in Belarus» знают в 160-ти странах мира. Безусловно, это не предел. Мы активно ищем новые рынки сбыта и работаем по разным направлениям.
Подробности узнаем у Владимира Улаховича, председателя Белорусской торгово-промышленной палаты.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Как вы оцениваете прошедший Форум регионов? Насколько он был успешен для Беларуси? Насколько эта площадка эффективна для продвижения наших интересов?
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беларусь как экспортно ориентированная страна работает более чем со 160 государствами, поставляя продукцию. Тем не менее наш основной экспортный портфель и наши торгово-экономические связи, наш внешнеэкономический торговый баланс завязан на Россию. Поэтому когда мы к нашему межгосударственному сотрудничеству, к сотрудничеству в рамках строительства Союзного государства добавляем региональное измерение, то это открывает действительно огромные возможности с точки зрения сотрудничества в социальной, образовательной, гуманитарной сферах. А вот нынешний Форум вообще был посвящен научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации всех деловых процессов, отношений, экономики, деловых связей. Это новая страница в развитии нашего взаимодействия с российским партнером, поэтому Форум – уникальная площадка, эффект от него очень большой, серьезный. Самое важное – он долгосрочный. Это не событие даже одного года. Региональные соглашения, контракты, которые подписываются, работают долго.
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты о Форуме регионов
Владимир Улахович:
Контракты охватывают самые разные сферы. Во-первых, контракты завязаны на нашей промышленной кооперации, на наше сборочное производство. Например, «Амкодор» в Карелии или МТЗ в Калуге, в Челябинске, в Брянске наш «Гомсельмаш». Конечно, нефтехимия традиционно у нас была большим и серьезным вкладом в наши торгово-экономические отношения, здесь большая доля контрактов. Был подписан целый ряд соглашений и в области научно-технического сотрудничества, строительства. Белорусские услуги в области строительства пользуются успехом в России. Мы знаем, что в разных городах есть белорусские кварталы. Наши строители работают очень качественно. Социальная сфера, детские садики, школы мы строим. Это тоже большой и серьезный плюс. Внешние ограничения и давление обязывают во многом пересмотреть наши подходы. Поэтому одна из тем, которая серьезно звучала, – это укрепление промышленной кооперации.
Владимир Улахович:
Надо выходить по промышленной кооперации, например, в вопросах импортозамещения. У нас есть большой задел по электротранспорту. И не только «Белкоммунмаш», буквально на днях директор «Белкоммунмаша» делал презентацию в Сочи нашего электробуса «Витовта» с уже новой генерацией, наш автобус МАЗ гибридный – тоже электротранспорт 303 поколения. Он сегодня тестируется во многих городах Российской Федерации, поэтому мы можем дополнять друг друга. Этот вопрос стоял. И конечно, это вопросы поддержки финансовой промышленной кооперации на этапе продвижения совместно произведенной продукции на рынке третьих стран.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Во время Форума было подписано соглашение о создании Совета делового сотрудничества. Как эта площадка будет работать?
Владимир Улахович:
Например, цифровые транспортные коридоры. Прослеживание товаров. Получает маркировку у нас товар, мы видим, как движется товар. Как работает это, что реально происходит, что происходит с нашим водителем, признаются ли эти документы, переведены ли они в цифровую сферу или нужно ездить с большой и толстой папкой. Это все видит бизнес. Когда бизнес дополняет своими аргументами и практикой эти обсуждения, конечно, это дает серьезный эффект, поэтому мы рассчитываем, что площадка будет приносить серьезные результаты.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Белорусский экспорт на рынках ЕАЭС. Какие здесь у нас перспективы и интересы?
«Нам надо учиться работать в новых условиях, это вызов научиться более продуктивно работать на рынках третьих стран»
Владимир Улахович:
Мы нарастили свой экспорт во все страны. Евразийский экономический союз тоже ведь испытал эти внешние давления как крупное объединение, международная организация, общий рынок. Беларусь в прошлом году председательствовала в Евразийском экономическом союзе, в конце года была принята стратегия развития до 2025 года. Там важнейшие элементы охватывают все основные отрасли, что касается сотрудничества, например, в области бизнеса.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Как в условиях санкций мы будем сотрудничать с европейскими компаниями? Это направление для нас закрывается или все-таки есть возможность вернуться к нормальному формату сотрудничества?
Владимир Улахович:
Сотрудничаем с партнерами из многих стран, прежде с палатами, это наш традиционный партнер, наша палата входит в состав Европалаты. Это ассоциация всех палат европейских стран, мы видим большое сожаление, которое испытывают наши партнеры из-за этих политических решений. В этом случае теряет бизнес с двух сторон. Тем не менее у нас репутация очень высокая, которой дорожат наши партнеры в Европе. Это та база, которую надо учитывать. Это затрагивает не только Беларусь, но и наших потенциальных партнеров, которые имеют большое желание сохранить отношения, бизнес. Нам надо учиться работать в новых условиях, это вызов научиться более продуктивно работать на рынках третьих стран.
«Для африканцев мы выгодны как партнер с точки зрения того, что мы можем предлагать сборочное производство»
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Недавно прошел и Белорусско-Африканский форум, какие перспективы у нас в этом направлении?
Владимир Улахович:
Будущее мировой экономики все связывают с развитием Африканского континента по целому ряду позиций. Например, это кладовая минеральных ресурсов, богатейшая земля, практически все есть. Это очень молодое население, которое тоже формирует, во-первых, рынки, во-вторых, формирует государственное строительство. Чтобы обеспечить социальную сферу, надо иметь промышленную базу. Это долгосрочный запрос на долгую перспективу. А какие у нас преимущества? Нашу продукцию знают. Особенно машиностроение. Опыт сотрудничества, у нас уже есть сборочные производства на Севере Африки, в Александрии. Сначала МАЗ, наши шасси, потом МТЗ, «Амкодор» туда заходит. Это же не только рынок Египта, это всего субрегиона – севера Африки. У нас есть хорошие отношения с целым рядом африканских стран, но их нужно переложить в совсем другие результаты наших экспортных поставок, нашей промышленной кооперации. Для африканцев мы выгодны как партнер с точки зрения того, что мы можем предлагать сборочное производство.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
А питанием заинтересовались?
Владимир Улахович:
Продукты питания – у нас 16 новых стран в прошлом году открылись. Африканские страны знают наши продукты питания, конечно, идет туда наша продукция. Более того, страны, где мусульманский уклад, туда идет наша продукция с сертификатом «Халяль». У нас прошел Африканский форум, а вслед за ним мы в Москве провели Азиатский форум. Тоже были представители 12 азиатских государств, большой интерес. Если Африка для нас – это континент, который мы должны еще по-настоящему открыть, то страны Юго-Восточной Азии в нашем экспортном портфеле всегда прибавляли более, чем другие регионы. У нас сотрудничество с КНР имеет очень позитивную динамику, но у нас есть и другие партнеры. Например, Индия, Вьетнам. С Вьетнамом у нас традиционные отношения еще с советских времен. А Индия, последние контракты – это поставки БелАЗа. Конечно, пандемия сейчас всех сдерживает, но потенциал там есть большой, там есть наработки, которые будут постоянно прибавлять. То же самое – Пакистан.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Как в сегодняшних непростых условиях внешнего давления и пандемии работает Белорусская торгово-промышленная палата?
Владимир Улахович:
Мы сегодня имеем возможность сотрудничать с нашими партнерами торгово-промышленных палат многих стран. Целый ряд проектов мы начали реализовывать. «Экспорт online» – это проект использования электронных международных торговых площадок. Радует, что наши предприятия пошли, начали регистрироваться. Это серьезное дополнение, которое надо сегодня использовать. Мне кажется, что электронные торговые площадки как раз позволяют избавиться от тех ограничений, которые, к сожалению, существуют. В нынешних условиях у нас уникальная миссия, благородная: помочь каждому белорусскому предприятию.