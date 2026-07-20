СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского

Общественный срез на интернет-площадках. Как белорусские ведомства входят в контакт в соцсетях? Стоит ли доверять площадкам по типу Threads и TikTok и что общего между блогером и журналистом? Эксперты обсудили информационную безопасность и стратегию.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Контроль присутствовал всегда. То есть не было такого, что есть социальная сеть, люди там делают, что хотят и никакой правовой оценки этому нет. Контроль был всегда. Просто по тенденциям обратили внимание на то, что конкретно в Threads, в ТikTok почему-то люди посчитали, что там никакие правовые нормы не работают. Необходимо было все-таки напомнить о том, что какая-то ответственность за действия присутствует. И понятно, что всю эту информацию пытались перевернуть, пытались играть на свободе слова, на правах человека, но все забыли о том, что право человека заканчивается ровно там, где нарушаются чужие права. Собственно, в Threads именно так и происходит. Мы неоднократно сталкивались с откровенно ложной информацией, в том числе о совершении преступления, о каких-то происшествиях. Заведомо ложной. И причем недавний пример был, появился пост в Threads, и вот как результат мы стали наблюдать за тем, что люди после заявления действительно стали внимательнее относиться. Алена Сырова, СТВ:

Про метро этот пост?

Александр Суходольский:

Нет, аккаунт опубликовал информацию о том, что якобы мама возвращалась с работы и увидела, что перед ней с какого-то этажа упало тело и прямо разбилось на асфальте. Возле корпуса БНТУ, если я не ошибаюсь. Кирилл Казаков, СТВ:

Красиво разогнали о том, что это студент. Александр Суходольский:

Конечно, разогнали о том, что это студент. Эта информация буквально за считаные минуты стала набирать тысячи просмотров. Соответственно, появился резонанс. Информация проверяется. Да, социальные сети имеют определенный плюс, когда иногда мы можем получить оперативно какую-то информацию еще даже до того, как где-то поступит сообщение. Но нужно понимать, что такую информацию мы бы точно получили раньше, чем социальные сети. И, собственно, ситуация не подтвердилась. И когда уже начали смотреть саму публикацию, публикация в Threads исчезла. То есть, когда официальные органы уже вступили, стали удалять публикации. То же самое мы заметили, что касается различного рода комментаторов, аккаунтов, распространяющих информацию. Как только они видят, что на них обратили внимание со стороны органов, это может быть что угодно – просмотр сторис в ТikTok. Сразу же аккаунт удаляется.