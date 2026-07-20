Автора фейка нашли. В МВД опровергли информацию об «огромных очередях» у МРЭО в Барановичах

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Стало распространяться сегодня видео в TikTok, в частности, не в Threads, о том, что у нас огромные очереди в МРЭО города Барановичи. То есть это была действительно фейковая информация. Конечно же, мы ее отработали со своей стороны. И мы нашли человека, который распространяет эту информацию. Он находится далеко за границей. Я же сказала, что мы найдем любого и каждого. Конечно же, мы до него в Литву не дойдем. Но любое возвращение его сюда, и мы прекрасно понимаем с вами, что наступает уже уголовная ответственность.

Вот и все. Потому что если у нас, скажем, есть очень тесное взаимодействие с рядом стран, в частности, нашей тематики, что касается деструктива, экстремизма, мы же прекрасно понимаем с вами, что он не будет писать отсюда. Потому что он прекрасно понимает, что к нему через час, через два ГУБОПиК постучится в двери, заберет и отдаст уже потом дальше в СК. А они все в основном пишут из-за границы.