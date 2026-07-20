Автора фейка нашли. В МВД опровергли информацию об «огромных очередях» у МРЭО в Барановичах

Общественный срез на интернет-площадках. Как белорусские ведомства входят в контакт в соцсетях? Стоит ли доверять площадкам по типу Threads и TikTok и что общего между блогером и журналистом?
Эксперты обсудили информационную безопасность и стратегию.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Стало распространяться сегодня видео в TikTok, в частности, не в Threads, о том, что у нас огромные очереди в МРЭО города Барановичи. То есть это была действительно фейковая информация. Конечно же, мы ее отработали со своей стороны. И мы нашли человека, который распространяет эту информацию. Он находится далеко за границей. Я же сказала, что мы найдем любого и каждого. Конечно же, мы до него в Литву не дойдем. Но любое возвращение его сюда, и мы прекрасно понимаем с вами, что наступает уже уголовная ответственность.
Вот и все. Потому что если у нас, скажем, есть очень тесное взаимодействие с рядом стран, в частности, нашей тематики, что касается деструктива, экстремизма, мы же прекрасно понимаем с вами, что он не будет писать отсюда. Потому что он прекрасно понимает, что к нему через час, через два ГУБОПиК постучится в двери, заберет и отдаст уже потом дальше в СК. А они все в основном пишут из-за границы.
Кирилл Казаков, СТВ:
А те, которые здесь есть, они боятся? Мы можем говорить о том, что боятся? Такое впечатление, что люди сорвались с цепи и совершенно не думали о том, что они нарушают закон. Мы сейчас можем сказать о том, что действительно любой комментарий в Threads – и к вам ГУБОПиК постучится?
Наталья Сахарчук:
Однозначно да. У нас на сегодняшний момент достаточно инструментария. Очень хорошо работает профилактическая работа. С нашей стороны, со стороны наших коллег, с вашей стороны. На сегодняшний момент очень сильно педалируется эта тема: ребята, думайте, что вы делаете, думайте, что вы выкладываете. Любой визуал, любой текст, если мы говорим про Threads, написать буквально пару слов и все. И мы говорим сейчас про комментарии.
Думайте, что вы пишете в комментариях, потому что достаточно много тем, даже каких-то трагических, где люди начинают писать в прямом смысле гадости, в том числе и в отношении этого человека, за все за это наступает ответственность. А потом начинается: «Простите, я больше так не буду, помогите» и так далее. Думать надо головой, что ты пишешь.
Как отличить фейк от правды? Пообщались с заместителем декана исторического факультета БГУ.