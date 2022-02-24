«Я знаю, что никто из вас не спал этой ночью». О чём говорил Лукашенко на совещании с военными?
Новости Беларуси. Президент заявляет об отсутствии угрозы для Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Александр Лукашенко заверил, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне происходящих в регионе событий и начала российской спецоперации в Донбассе глава государства 24 февраля провел оперативное совещание с силовым блоком. Задача военным – сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным.
Виктория Ходосок продолжит.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Еще вчера в графике Президента была обозначена встреча с белорусскими журналистами, но за ночь планы кардинально изменились. На совещание во Дворце Независимости оперативно были собраны военные. Забегу вперед и скажу, что в деталях о складывающейся ситуации и вдоль наших рубежей, и в самой Украине и о раннем звонке Путина Александру Лукашенко говорили полтора часа. О чем именно, давайте по порядку.
Явное напряжение, конечно, никак не скроешь. Прошедшая ночь для всех, кто в погонах, однозначно была бессонной, ведь обстановка по периметру наших рубежей резко изменилась.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я всем вам благодарен. Я знаю, что никто из вас не спал этой ночью. Нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. Сегодня ночью мы запланировали это совещание, чтобы на эту тему разговаривать.
Спецоперация России в Донбассе. О военных действиях стало известно сегодня рано утро. Конечно, эта новость заставила вздрогнуть белорусов. Ведь было понятно сразу: ответом Украины станет наращивание войск у наших границ. Зеленский очень бы хотел помощи в этом вопросе от Байдена. Но тот предельно ясно дал понять: посылать свои войска в Украину он не будет. Зато в Польше и странах Балтии их становится только больше, ведь они все думают, что Беларусь – для «отработки российского вторжения». Но хорошо бы знать, что белорусские военные никакого отношения к проводимой операции не имеют. Наша политика – исключительно за мир. Но все эти важные посылы с нашей стороны всячески пытаются с помощью фейков затереть.
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Но делать выводы главному политику Украины Владимиру Зеленскому, понятно, надо было раньше. Сейчас в стране хаос. Работают воздушные сирены в Киеве, парализованы автозаправки, люди бегут кто куда.
А ведь похожий сценарий мы уже видели. Не правда ли? В одном известном сериале. Только сюжет там – выдумка. А тут все серьезно и по-настоящему. Так не заигрался ли Владимир Зеленский и не пора ли остановиться? Помните, на дебатах с Порошенко он заявлял, что пришел сломать якобы никудышную украинскую систему.
А по сути, глядя в сторону Запада, сам переламывает всю страну. Белорусы много раз протягивали украинскому народу руку помощи. Вот и сегодня ночью главы оборонных ведомств двух стран созвонились, причем не первый раз. Беларусь в роли медиатора призывает к диалогу конфликтующие стороны. Но вот браться за телефон в Киеве не хотят.
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Александр Лукашенко:
Им было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали. Значит, хотели этой войны. А теперь пусть разбираются, кто их к этому толкал. Хотя тут несложно разобраться.
А ведь это даже политика не самой Украины. И известный факт прекрасно все понимают. Безусловно, Президент сегодня особенно эмоционален, ведь в разгоревшемся российско-украинском конфликте пытаются оболгать Беларусь. Но наша позиция неизменна: мы исключительно защищаем свой дом.
Это однозначно вынуждает нас укреплять западное направление. Ведь натовские военные не перестают прибывать. А все это они называют якобы ответом на «Союзную решимость» в том числе. Но мы много раз заявляли, что это исключительно учение. Хотя, как не раз говорил Президент, оправдания здесь излишни.
Как быть в этой ситуации? Александр Лукашенко не первый раз, кстати, находит выход для Украины. Хотя Минские соглашения никто не отменял. Они попросту не выполняются. На диалог Зеленский, скорее всего, не настроен. Ведь сегодня разорваны дипотношения России и Украины.
Удастся ли договориться? Сложно сказать, но хочется на это надеяться. Ведь этот конфликт не нужен ни украинскому народу, ни россиянам и тем более белорусам.
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