«Я знаю, что никто из вас не спал этой ночью». О чём говорил Лукашенко на совещании с военными?

Новости Беларуси. Президент заявляет об отсутствии угрозы для Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Александр Лукашенко заверил, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне происходящих в регионе событий и начала российской спецоперации в Донбассе глава государства 24 февраля провел оперативное совещание с силовым блоком. Задача военным – сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным. Виктория Ходосок продолжит.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Еще вчера в графике Президента была обозначена встреча с белорусскими журналистами, но за ночь планы кардинально изменились. На совещание во Дворце Независимости оперативно были собраны военные. Забегу вперед и скажу, что в деталях о складывающейся ситуации и вдоль наших рубежей, и в самой Украине и о раннем звонке Путина Александру Лукашенко говорили полтора часа. О чем именно, давайте по порядку.

Явное напряжение, конечно, никак не скроешь. Прошедшая ночь для всех, кто в погонах, однозначно была бессонной, ведь обстановка по периметру наших рубежей резко изменилась.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всем вам благодарен. Я знаю, что никто из вас не спал этой ночью. Нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. Сегодня ночью мы запланировали это совещание, чтобы на эту тему разговаривать.

Спецоперация России в Донбассе. О военных действиях стало известно сегодня рано утро. Конечно, эта новость заставила вздрогнуть белорусов. Ведь было понятно сразу: ответом Украины станет наращивание войск у наших границ. Зеленский очень бы хотел помощи в этом вопросе от Байдена. Но тот предельно ясно дал понять: посылать свои войска в Украину он не будет. Зато в Польше и странах Балтии их становится только больше, ведь они все думают, что Беларусь – для «отработки российского вторжения». Но хорошо бы знать, что белорусские военные никакого отношения к проводимой операции не имеют. Наша политика – исключительно за мир. Но все эти важные посылы с нашей стороны всячески пытаются с помощью фейков затереть.

«Не должны братские народы воевать». Почему Лукашенко и Путин решили оставить российские войска в Беларуси? Читайте далее. Но делать выводы главному политику Украины Владимиру Зеленскому, понятно, надо было раньше. Сейчас в стране хаос. Работают воздушные сирены в Киеве, парализованы автозаправки, люди бегут кто куда.

А ведь похожий сценарий мы уже видели. Не правда ли? В одном известном сериале. Только сюжет там – выдумка. А тут все серьезно и по-настоящему. Так не заигрался ли Владимир Зеленский и не пора ли остановиться? Помните, на дебатах с Порошенко он заявлял, что пришел сломать якобы никудышную украинскую систему.