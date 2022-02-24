«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%

Новости Беларуси. И к теме главной общественно-политической кампании. ЦИК фиксирует высокую активность граждан в период досрочного голосования на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа». По итогам трех дней явка граждан превысила 24 %.

Все комиссии работают в штатном режиме. Обстановка на участках спокойная. Среди вопросов, которые поступают от граждан – возможность сделать свой выбор не по месту регистрации, а по месту жительства. В ЦИК напомнили, что в этом случае в участковую комиссию необходимо предоставить подтверждающий документ. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. 24 февраля прозвучали первые оценки международных наблюдателей. Съемочная группа Вероники Кудринецкой побывала на нескольких столичных участках, где пообщалась и с голосующими, и с экспертами. «Первый, на котором мы находимся». Наблюдатель из Литвы прокомментировала ситуацию на участке для голосования – читайте здесь.

Третий день досрочного голосования на конституционном референдуме финишировал. Весь день на участках было активно. Люди приходили, собирались в очереди. Много молодежи. Ангелина Пинчук одной из первых в стране приняла участие в плебисците, для нее это проявление гражданской ответственности.

Ангелина Пинчук, студентка БГУ:

В рамках многочисленных диалоговых площадок студенчество уже не раз убеждалось в том, что Беларусь не стоит на месте, а создает все условия для развития и созидательной деятельности. Я уверена в том, что многие молодые граждане придут 27 февраля на голосование, чтобы мы вместе избрали вектор развития нашей страны.

А еще голосовать удобно. Места организованы прямо в общежитиях студенческого городка. Например, как здесь, на 56-м участке. В списки голосующих занесены студенты двух интернатов. За первые три дня досрочного голосования явка здесь – 50 %. На всех таких точках работает механизм, который позволяет прийти на участок не по месту прописки, а по месту нахождения. Таким правом воспользовался студент Владимир Барановский, он сейчас на учебе в Минске, и до 27 февраля в родную Оршу вернуться не успеет.

Владимир Барановский, студент БГУ:

Я считаю, что в принципе проект новой Конституции – это сплав культурных ценностей нашего народа, которые сформировались на протяжении всей истории белорусской, государственности. Мониторинг кампании с 1 февраля ведут эксперты от стран содружества. Они побывали во всех регионах страны и продолжат свою работу до 27 февраля включительно. На сегодня серьезных нарушений на референдуме по изменениям в Конституцию не выявлено. Об этом заявил глава миссии на встрече с председателем Центризбиркома. Миссия СНГ: «В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне» – читайте здесь. На участках работают профессионалы. Только в одном Первомайском районе 72 комиссии, еще две будут открыты в основной день голосования.

Вячеслав Кузнецов, председатель районной комиссии по референдуму:

Явка активная, по состоянию на вчерашний день она превышает уже 15 %. Народ интересуется, разные поколения, нет градаций каких-то, спокойно проходит. Жалоб на сегодня по району нет, по работе комиссий. Доброжелательно проходит. Я думаю, все ждут праздника, воскресенья, где будет и большее количество людей, и активность больше, и концертная программа.

Процесс отлажен до мелочей. Быстро выдается избирательный бюллетень, сверяются данные. Четко отработаны санитарные процедуры. Соблюдение социальной дистанции, пожалуй, главное отличие, о котором говорят во время этого голосования. Процесс становится намного безопаснее и более конфиденциальным как раз из-за того самого коронавируса. И тут вдвойне становится актуальнее поправка в Конституцию о сохранении здоровья. Всего предложенных изменений на 22 страницы. Узнать все подробности можно в мобильном приложении «Твой участок». Высказать свое мнение могут все без исключения, каждый голос внесут в общую картину страны. Игорь Карпенко о досрочном голосовании на референдуме: все комиссии работают в штатном режиме – читайте здесь.