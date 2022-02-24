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«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%

24 февраля 2022 20:33
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Новости Беларуси. И к теме главной общественно-политической кампании. ЦИК фиксирует высокую активность граждан в период досрочного голосования на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа». По итогам трех дней явка граждан превысила 24 %.  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-1

Все комиссии работают в штатном режиме. Обстановка на участках спокойная. Среди вопросов, которые поступают от граждан – возможность сделать свой выбор не по месту регистрации, а по месту жительства. В ЦИК напомнили, что в этом случае в участковую комиссию необходимо предоставить подтверждающий документ. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. 24 февраля прозвучали первые оценки международных наблюдателей. Съемочная группа Вероники Кудринецкой побывала на нескольких столичных участках, где пообщалась и с голосующими, и с экспертами.  

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«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-3

Третий день досрочного голосования на конституционном референдуме финишировал. Весь день на участках было активно. Люди приходили, собирались в очереди. Много молодежи. Ангелина Пинчук одной из первых в стране приняла участие в плебисците, для нее это проявление гражданской ответственности.  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-5

Ангелина Пинчук, студентка БГУ:  
В рамках многочисленных диалоговых площадок студенчество уже не раз убеждалось в том, что Беларусь не стоит на месте, а создает все условия для развития и созидательной деятельности. Я уверена в том, что многие молодые граждане придут 27 февраля на голосование, чтобы мы вместе избрали вектор развития нашей страны.  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-7

А еще голосовать удобно. Места организованы прямо в общежитиях студенческого городка. Например, как здесь, на 56-м участке. В списки голосующих занесены студенты двух интернатов. За первые три дня досрочного голосования явка здесь – 50 %. На всех таких точках работает механизм, который позволяет прийти на участок не по месту прописки, а по месту нахождения. Таким правом воспользовался студент Владимир Барановский, он сейчас на учебе в Минске, и до 27 февраля в родную Оршу вернуться не успеет.  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-9

Владимир Барановский, студент БГУ:  
Я считаю, что в принципе проект новой Конституции – это сплав культурных ценностей нашего народа, которые сформировались на протяжении всей истории белорусской, государственности.  

Мониторинг кампании с 1 февраля ведут эксперты от стран содружества. Они побывали во всех регионах страны и продолжат свою работу до 27 февраля включительно. На сегодня серьезных нарушений на референдуме по изменениям в Конституцию не выявлено. Об этом заявил глава миссии на встрече с председателем Центризбиркома.  

Миссия СНГ: «В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне» – читайте здесь.   

На участках работают профессионалы. Только в одном Первомайском районе 72 комиссии, еще две будут открыты в основной день голосования. 

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-11

Вячеслав Кузнецов, председатель районной комиссии по референдуму:  
Явка активная, по состоянию на вчерашний день она превышает уже 15 %. Народ интересуется, разные поколения, нет градаций каких-то, спокойно проходит. Жалоб на сегодня по району нет, по работе комиссий. Доброжелательно проходит. Я думаю, все ждут праздника, воскресенья, где будет и большее количество людей, и активность больше, и концертная программа.  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-13

Процесс отлажен до мелочей. Быстро выдается избирательный бюллетень, сверяются данные. Четко отработаны санитарные процедуры. Соблюдение социальной дистанции, пожалуй, главное отличие, о котором говорят во время этого голосования. Процесс становится намного безопаснее и более конфиденциальным как раз из-за того самого коронавируса. И тут вдвойне становится актуальнее поправка в Конституцию о сохранении здоровья. Всего предложенных изменений на 22 страницы. Узнать все подробности можно в мобильном приложении «Твой участок». Высказать свое мнение могут все без исключения, каждый голос внесут в общую картину страны.  

Игорь Карпенко о досрочном голосовании на референдуме: все комиссии работают в штатном режиме – читайте здесь.

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-15

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:  
Идет уже сегодня третий день досрочного голосования, все работает в штатном режиме. Во всяком случае, можно сказать, что референдум идет по тому плану, который мы утвердили на заседании Центральной комиссии.  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трёх дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%-17

Уже 25 февраля в 10:00 участки вновь начнут свою работу. В одной только столице их около 700, а по всей стране – больше пяти с половиной тысяч. О своем решении по поправкам в Основной закон белорусы смогут заявить до 27 февраля включительно. Изменения, которые произошли в стране за четверть века, делают Конституцию навигатором, который должен показать Беларуси единственно верное направление. А общий курс – на сохранение исторической правды и приумножение экономического и духовного потенциала.  

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