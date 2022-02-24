Лукашенко: бьют, стреляют и так далее. Почему? Потому что сзади штыком в пятую точку толкают

Новости Беларуси. Президент заявляет об отсутствии угрозы для Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Александр Лукашенко заверил, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне происходящих в регионе событий и начала российской спецоперации в Донбассе глава государства 24 февраля провел оперативное совещание с силовым блоком. Задача военным – сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бьют, стреляют и так далее. Почему? Вы думаете, они не понимают, что не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос: а почему тогда обостряют отношения? А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Вот получили ответ.

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