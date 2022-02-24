«Они так быстро не могут работать». Что будет, если страны НАТО захотят развязать полномасштабную войну?

Новости Беларуси. Президент заявляет об отсутствии угрозы для Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Александр Лукашенко заверил, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне происходящих в регионе событий и начала российской спецоперации в Донбассе глава государства 24 февраля провел оперативное совещание с силовым блоком. Задача военным – сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Да, мы видим, что в странах Польши, Прибалтики находятся более 8 000 американских военнослужащих. Мы сейчас видим те заявления, которые были сделаны президентом Америки, что уже сейчас в Польшу переброшено почти 5 000 военнослужащих войск 2-й десантной дивизии. Мы видим, как идет у них совершенствование инфраструктуры. На территории Польши более 5 аэродромов, подготовленных по стандартам НАТО. Мы видим, как делаются места для складирования запасов материальных средств, в какие места составляется техника. Если они захотят развязать полномасштабную войну, быстро они не подготовят группировку. Кстати, в отличие от того, как было продемонстрировано на наших учениях, что в течение такого короткого промежутка времени было осуществлено передислоцирование крупной группировки, причем с Дальнего Востока. Это определенный нонсенс. Они так быстро не могут работать.

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