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Нечаев: Россия не ждет разрешения немецких властей, чтобы почтить память героев ВОВ

02 мая 2026 11:31
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Нечаев: Россия не ждет разрешения немецких властей, чтобы почтить память героев ВОВ-0

Россия не ждет разрешений берлинских властей, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

Как указал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, российские дипломаты участвуют почти во всех мероприятиях, куда приглашены представители РФ германскими общественными организациями, местной властью, конструктивно настроенными политическими силами. Российская сторона занимается проведением множества собственных акций, в числе которых – традиционная акция-шествие «Бессмертный полк» и возложения.

«Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков», – подчеркнул Нечаев.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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