«Нас обстреливают. Очень мощные раскаты». Как 24 февраля разворачивалась российская военная спецоперация в Донбассе

О том как разворачивалась российская военная спецоперация в Донбассе. Хроника дня – в нашем материале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утро 24 февраля навсегда войдет в историю российско-украинских отношений. Обращение Владимира Путина к нации, в котором он огласил начало военной операции с целью защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, довело офис Зеленского до состояния панического. К линии разграничения немедленно стали стягивать дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины, тем временем в самом Донецке было все спокойно.

Владимир Зеленский, заручившись поддержкой американского президента Байдена, вводит в Украине военное положение. Видимо, главный месседж российского визави об отсутствии планов России на оккупацию Украины услышан не был. Поэтому утро обычных киевлян началось под звук сирены воздушной тревоги.

Градус напряженности в Донбассе давно перешел все мыслимые и немыслимые рамки. И если ранее на провокации украинских военнослужащих старались не реагировать, то 24 февраля подразделения народной милиции ДНР и ЛНР встретили недоброжелателя встречным огнем. Как и обещалось, поддержку оказали Вооруженные Силы России, нанеся точечные удары по объектам ВСУ.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Высокоточным оружием российских Вооруженных Сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация Вооруженных Сил Украины. Минобороны России: ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил – читайте здесь. Информационная истерия вокруг ситуации на линии соприкосновения заставила многих дипломатов в спешке покинуть свои представительства в Украине. К примеру, поляки решили на прощание уничтожить всю служебную документацию в открытом огне европейской демократии.

Погранпереход под Ужгородом давно не видел такого ажиотажа на выезд из страны. Киев, Харьков, Луцк, Мариуполь и даже Одесса – тысячи украинцев встали в очереди за валютой и автомобильным топливом. Чтобы заправить полный бак, терпения не хватает даже у водителей со стажем.

Линия соприкосновения стала настоящей Меккой для десятков съемочных групп. Зная это, украинские военнослужащие начали вести прицельный огонь по журналистам. Досталось и нашим коллегам из RT Arabic.

Сейчас на обстреливают. Очень мощные раскаты со стороны ВСУ падают. Здесь. Военный эксперт: если бы Зеленский был абсолютно самостоятельным, то того, что мы сейчас видим, не было бы – читайте здесь. НАТО помощь оказывать не спешит. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов разворачивать свои боевые соединения в Украине. На данном этапе они ограничатся поставками техники и оборудования.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

В Украине нет боевых частей НАТО, вообще нет войск. Мы ясно дали понять, что у нас нет никаких планов или намерений размещать войска НАТО в Украине. Мы ясно дали понять, что мы уже увеличили и мы увеличиваем присутствие войск НАТО в восточной части Альянса, на территории НАТО. В команде Зеленского решили, что защищать их интересы будут обычные украинцы. Власти организуют раздачу всем желающим вооружения и боеприпасы. Накануне соответствующий законопроект приняли в Верховной раде.