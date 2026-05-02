Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»

Детские лагеря готовятся к приему гостей в летний период. Тем временем, перед родителями возникают вопросы: как купить путевку, сколько доплатить и на какую поддержку со стороны государства можно рассчитывать? Об этом и не только расскажут гости программы «Большой город» 3 мая в 10.00.

Узнаем, как организовать летний отдых, в котором можно совместить приятное с полезным. Центр «Лидер» готов построить маршрут. В чем особенность новой экотропы?

Она будет себя включать в станции по изучению флоры и фауны Беларуси. Также это будут отели для насекомых и сенсорный сад.

Что является главным показателем того, что отдых прошел на отлично?