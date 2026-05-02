Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»
Детские лагеря готовятся к приему гостей в летний период. Тем временем, перед родителями возникают вопросы: как купить путевку, сколько доплатить и на какую поддержку со стороны государства можно рассчитывать?
Об этом и не только расскажут гости программы «Большой город» 3 мая в 10.00.
Узнаем, как организовать летний отдых, в котором можно совместить приятное с полезным. Центр «Лидер» готов построить маршрут. В чем особенность новой экотропы?
Она будет себя включать в станции по изучению флоры и фауны Беларуси. Также это будут отели для насекомых и сенсорный сад.
Что является главным показателем того, что отдых прошел на отлично?
Главным показателем будет здоровье детей, оздоровительный эффект, и чтобы действительно с настроением они вернулись к учебным партам.
Расскажем, как спланировать детский отдых летом без лишних трат. Ток-шоу «Большой город» – воскресенье в 10.00.