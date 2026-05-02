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Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»

02 мая 2026 10:59
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Детские лагеря готовятся к приему гостей в летний период. Тем временем, перед родителями возникают вопросы: как купить путевку, сколько доплатить и на какую поддержку со стороны государства можно рассчитывать?

Об этом и не только расскажут гости программы «Большой город» 3 мая в 10.00.

Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Узнаем, как организовать летний отдых, в котором можно совместить приятное с полезным. Центр «Лидер» готов построить маршрут. В чем особенность новой экотропы?

Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Она будет себя включать в станции по изучению флоры и фауны Беларуси. Также это будут отели для насекомых и сенсорный сад.

Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Что является главным показателем того, что отдых прошел на отлично?

Как спланировать детский отдых летом без лишних трат? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Главным показателем будет здоровье детей, оздоровительный эффект, и чтобы действительно с настроением они вернулись к учебным партам.

Расскажем, как спланировать детский отдых летом без лишних трат. Ток-шоу «Большой город» – воскресенье в 10.00. 

# Детские лагеря в Беларуси

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