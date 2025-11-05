Порошенко: укрепление власти Зеленского приведет к отказу от поддержки Киева.
Порошенко обвиняет Зеленского в ползучем авторитаризме.
Он призвал остановить наступательные действия и сконцентрироваться на спасении солдат.
Порошенко считает, что действия Зеленского приведут к прекращению финансирования Украины со стороны Запада.
Порошенко: страны Запада остановят помощь Киеву из-за выплат Зеленского.
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