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Новости по тегу #Петр Порошенко

Укрепление власти Зеленского грозит отказом поддержки Киева Западом – Порошенко
05 ноября 2025 13:56

Укрепление власти Зеленского грозит отказом поддержки Киева Западом – Порошенко

Зеленский стремится убрать любого конкурента с политической сцены – Порошенко
02 июля 2025 10:14

Зеленский стремится убрать любого конкурента с политической сцены – Порошенко

«Мясной шторм». Порошенко раскритиковал командование ВСУ
06 декабря 2024 13:52

«Мясной шторм». Порошенко раскритиковал командование ВСУ

Порошенко назвал причину, по которой Запад прекратит помогать Киеву
14 ноября 2024 12:09

Порошенко назвал причину, по которой Запад прекратит помогать Киеву

Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского
14 ноября 2024 09:51

Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского

Вслед за Зеленским МВД РФ объявило в розыск и Порошенко
04 мая 2024 13:35

Вслед за Зеленским МВД РФ объявило в розыск и Порошенко

Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу
01 декабря 2023 11:40

Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «со дня на день»
18 мая 2023 13:25

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «со дня на день»

Основатель ЧВК «Вагнер» решил баллотироваться в президенты Украины в 2024 году
11 марта 2023 13:50

Основатель ЧВК «Вагнер» решил баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Дзермант: поляков кинут в воронку конфликта следующими, уже кидают. Внутри страны начинается бурление
13 февраля 2023 14:52

Дзермант: поляков кинут в воронку конфликта следующими, уже кидают. Внутри страны начинается бурление

«Преследовали цель мира». Почему не стоит верить заявлениям Меркель и Порошенко, что Минские соглашения были обречены?
12 февраля 2023 18:46

«Преследовали цель мира». Почему не стоит верить заявлениям Меркель и Порошенко, что Минские соглашения были обречены?

Минские соглашения, режим Зеленского и попытка Порошенко отдать Донбасс России. Интервью с Медведчуком после плена
12 февраля 2023 18:33

Минские соглашения, режим Зеленского и попытка Порошенко отдать Донбасс России. Интервью с Медведчуком после плена