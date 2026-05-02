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В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»

02 мая 2026 10:54
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Масштабный фестиваль блогеров «Женщина – моя страна» объединил сотню творческих людей со всех уголков страны. Их контент – не погоня за лайками и просмотрами, а искреннее выражение мыслей, эмоций и идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»-2

Встреча креативных видеомейкеров прошла в Белорусской государственном музее народной архитектуры и быта. Аутентичная площадка на время превратилась в арену для дискуссий. Блогеры делились личными историями успеха, взлетами и падениями, а также лайфхаками. Например, как совмещать свой путь в блогосфере с работой многодетной мамой.

В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»-4

Наталия Аскерка, блогер:
В блоге, чтобы люди слышали тебя, куда идти, куда сходить, чтобы они тебе доверяли. Есть мои дети, есть моя семья, есть какие-то проблемы, решения проблем. Блог про семью, про семейные ценности, про активную гражданскую позицию. Снимаем как бы не эстетичную картинку, не об успешном успехе, а показываем жизнь, как она есть, как мы едем, как мы идем в толпе, как мы едим бутерброды на скамейке, и как выступаем, что мы видим, как мы это воспринимаем.

В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»-6

Анастасия Жигальская, блогер:
Я уже год как блогер, снимаю о интересных жителях нашего города, о каких-то животрепещущих темах, участвую в блогер турах по Минской области посещаем заводы. Вот на «БЕЛДЖИ» недавно были, показывали прям как автомобили в нашей стране производят. На сахарном заводе, уксусном – в общем, показываем прям всякие такие эксклюзивные места куда не каждый сможет попасть.

Не менее продуктивно прошло и время в музее под открытым небом. Блогеры участовали в мастер-классах и больше узнали о народных традициях, искали иголку в стоге сена, распиливали поленья, учились ковальству и лозоплетению. В общем, каждый могу ощутить связь с прошлым и важность сохранения общего культурного наследия.

В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»-8

Сергей Усик, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
К нам съехались блогеры со всей страны с общим обхватом их аудитории подписчиков более трех миллионов человек. Год белорусской женщины мы постарались собрать блогеров-женщин, которые действительно позиционируют себя как матери, как дочери. Мы просто хотели покрасоваться всеми теми красивыми людьми, которые есть у нас в стране. А если они женщины, то в двойне замечательно.

Тех, кто креативнее всего осветил фестиваль и создал самый трогательный ролик о роли женщины в современной Беларуси наградили призами. Секретным сюрпризом для всех стал запуск большого воздушного шара и майский концерт.

# блогеры # Сергей Усик

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