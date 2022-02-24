«Видите ли, позвонить было трудно, снять трубку». Александр Лукашенко о действиях военного руководства Украины

Президент рассказал о том, что белорусская сторона приложила усилия, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, но в Киеве сделали вид, что не слышат.

Новости Беларуси. Белорусы должны быть уверены, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов в связи с ситуацией в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком, посвященному резко изменившемуся положению дел на наших западных и восточных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько времени прошло? Вы разговаривали с министром обороны Украины. Вы ему дважды в таком же ключе передали это все. Сегодня ночью, до операции, он попросился на разговор. Я ему говорю: «Говорите с ним». Вы ему предложили, от меня предложили, чтобы после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Так точно.

– Позвонил?

– Так дословно ему было и доведено.

– Позвонил он туда?

– Нет.

– Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, он даже не позвонил в Москву. Слушайте, я как историк, ты тоже, ну были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!

Отметим, что на 24 февраля в графике главы государства было запланировано другое мероприятие – встреча с журналистами, но ввиду ситуации график скорректировали. Однако Президент, как и обещал, ответил на их вопросы.