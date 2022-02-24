Лукашенко о ситуации в Украине: мы не собираемся втягиваться в войну, там без нас способны разобраться

С одной стороны, мы наблюдаем скопление сил и контингента НАТО, с другой – эскалацию конфликта. Этой ночью президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В этой связи очень много фейков и противоречивой информации, в том числе и обвинений в адрес Беларуси. Александр Лукашенко подробнейшим образом рассказал о том, что предшествовало этим событиям и как белорусам действовать дальше, чего ожидать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши люди должны быть уверены в том, что мы не сделаем никаких ошибочных шагов. Никаких. Мы не собираемся втягиваться в войну, во-первых. Во-вторых, нас никто об этом не просит. Там без нас способны разобраться. Но еще раз подчеркиваю: если нужно, мы окажем всяческую поддержку. Мы союзники, у нас договор соответствующий, и нас в этом нечего упрекать.

Что там надо было делать в Афганистане и в Ираке, когда американцы воевали, полякам, литовцам, тем же украинцам? Даже армяне, по-моему, посылали какую-то часть. В Сирию особенно. Что там надо было делать? А потому что американцы их союзник. Так а чего к нам претензии предъявляете? Россия – наш союзник. Давайте так откровенно, нигде об этом не говорил – а что НАТО, Америка и Запад нам оставили альтернативу? Недавно седьмой или какой пакет санкций приняли. Украина – никто ее не подгонял – неделю назад запретила железной дороге перевозить наш калий. Выгодный для них проект закрыла. Кто ее об этом просил? Никто. Ранее закрыли небо. Совсем недавно – «мы не будем покупать у вас электроэнергию». Да Господь с вами! Простите, баба с возу – коню легче. Обойдетесь без нашей электроэнергии. И хорошо, живите. Безумцы, страшные безумцы! Вот еще завтра откажутся от дизельного топлива и бензина. Нам ни в коем случае нельзя втянуться в дерьмо, с одной стороны, и не стать предателями.