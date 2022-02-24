Прямой эфир

Лукашенко о ситуации в Украине: мы не собираемся втягиваться в войну, там без нас способны разобраться

24 февраля 2022 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы должны быть уверены, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов в связи с ситуацией в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком, посвященному резко изменившемуся положению дел на наших западных и восточных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о ситуации в Украине: мы не собираемся втягиваться в войну, там без нас способны разобраться-1

С одной стороны, мы наблюдаем скопление сил и контингента НАТО, с другой – эскалацию конфликта. Этой ночью президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В этой связи очень много фейков и противоречивой информации, в том числе и обвинений в адрес Беларуси. Александр Лукашенко подробнейшим образом рассказал о том, что предшествовало этим событиям и как белорусам действовать дальше, чего ожидать.  

Лукашенко о ситуации в Украине: мы не собираемся втягиваться в войну, там без нас способны разобраться-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши люди должны быть уверены в том, что мы не сделаем никаких ошибочных шагов. Никаких. Мы не собираемся втягиваться в войну, во-первых. Во-вторых, нас никто об этом не просит. Там без нас способны разобраться. Но еще раз подчеркиваю: если нужно, мы окажем всяческую поддержку. Мы союзники, у нас договор соответствующий, и нас в этом нечего упрекать.  

Что там надо было делать в Афганистане и в Ираке, когда американцы воевали, полякам, литовцам, тем же украинцам? Даже армяне, по-моему, посылали какую-то часть. В Сирию особенно. Что там надо было делать? А потому что американцы их союзник. Так а чего к нам претензии предъявляете? Россия – наш союзник. Давайте так откровенно, нигде об этом не говорил – а что НАТО, Америка и Запад нам оставили альтернативу? Недавно седьмой или какой пакет санкций приняли. Украина – никто ее не подгонял – неделю назад запретила железной дороге перевозить наш калий. Выгодный для них проект закрыла. Кто ее об этом просил? Никто. Ранее закрыли небо. Совсем недавно – «мы не будем покупать у вас электроэнергию». Да Господь с вами! Простите, баба с возу – коню легче. Обойдетесь без нашей электроэнергии. И хорошо, живите. Безумцы, страшные безумцы! Вот еще завтра откажутся от дизельного топлива и бензина. Нам ни в коем случае нельзя втянуться в дерьмо, с одной стороны, и не стать предателями.  

Лукашенко о ситуации в Украине: мы не собираемся втягиваться в войну, там без нас способны разобраться-7

Более того, Александр Лукашенко рассказал о том, что белорусская сторона приложила усилия, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, но в Киеве сделали вид, что не слышат.  

Рано утром Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент России проинформировал белорусского лидера о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

Путин: «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не собираемся навязывать силой». Подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД рекомендует белорусам не въезжать на территорию Украины до стабилизации обстановки
24 февраля 2022 10:11

МИД рекомендует белорусам не въезжать на территорию Украины до стабилизации обстановки

Есть и прокат инвентаря. Вот какие лыжные трассы Минска доступны всем жителям
24 февраля 2022 09:54

Есть и прокат инвентаря. Вот какие лыжные трассы Минска доступны всем жителям

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование
24 февраля 2022 09:44

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование