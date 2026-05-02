Дональд Трамп пригрозил взять Кубу одним авианосцем

Дональд Трамп снова заявил о планах на захват Кубы. По его мнению островному государству достаточно будет приближения одного авианосца, после чего Гавана капитулирует без боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также американский президент подписал указ о применении новых санкций в отношении Кубы, в том числе потенциально затрагивающих третьи страны. В документе отмечено, что он направлен на ответственных за репрессии на Кубе и создание угроз национальной безопасности США. Лидер Кубы объяснил новые американские санкции нравственной нищетой их правительства.