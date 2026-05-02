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Дональд Трамп пригрозил взять Кубу одним авианосцем

02 мая 2026 11:19
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Дональд Трамп снова заявил о планах на захват Кубы. По его мнению островному государству достаточно будет приближения одного авианосца, после чего Гавана капитулирует без боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также американский президент подписал указ о применении новых санкций в отношении Кубы, в том числе потенциально затрагивающих третьи страны. В документе отмечено, что он направлен на ответственных за репрессии на Кубе и создание угроз национальной безопасности США. Лидер Кубы объяснил новые американские санкции нравственной нищетой их правительства. 

Дональд Трамп пригрозил взять Кубу одним авианосцем-2

Ранее из-за операции в Венесуэле кубинцы лишились жизненно важных поставок нефти, что привело к тяжелому энергетическому коллапсу на острове. И это Белый дом теперь использует, как рычаг политического давления. Ранее также сообщалось, что Пентагон в режиме повышенной секретности готовит военную операцию на Кубе. Ситуация в Карибском бассейне продолжает усложняться.

# Дональд Трамп # Новости Кубы # Новости США

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