Проекты решения на стол, завтра утром в Минск. Лукашенко назвал условия мирного прекращения конфликта России и Украины

Новости Беларуси. Президент заявляет об отсутствии угрозы для Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Александр Лукашенко заверил, что руководство страны не сделает никаких ошибочных шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне происходящих в регионе событий и начала российской спецоперации в Донбассе глава государства 24 февраля провел оперативное совещание с силовым блоком. Задача военным – сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным.

Виктория Ходосок, политический обозреватель: Александр Лукашенко не первый раз, кстати, находит выход для Украины. Хотя Минские соглашения никто не отменял. Они попросту не выполняются. На диалог Зеленский, скорее всего, не настроен. Ведь сегодня разорваны дипотношения России и Украины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Первое – надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете. Если, не дай бог, начнется наземная операция, там еще ракетами и прочее стреляют то по нефтебазам, то по инфраструктуре военной, по боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура... Она всем была известна, и России в том числе. Так вот при наземной операции единственный выстрел, погибнет хоть один человек, российский особенно – начнется война. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. Но Россия никогда не сядет с ним за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и Америки, Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там 2-3 вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся другие вопросы, но этого мало сегодня.

Сегодня надо по всем вопросам, определив повестку, определить проекты решения. Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами. Конечно, что-то продиктует, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне. Так что определили вопросы, проекты решения на стол – пожалуйста, завтра утром в Минск. Как я давно говорил, мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил, и молодец, я в разговоре похвалил его за это: мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину. Что еще надо? Это основа для переговоров.

Удастся ли договориться? Сложно сказать, но хочется на это надеяться. Ведь этот конфликт не нужен ни украинскому народу, ни россиянам, и тем более белорусам.

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