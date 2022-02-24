«Наших войск там нет». Президент Беларуси опроверг слухи об участии страны в конфликте в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России, они будут. Но самое главное – по периметру нашей границы, в Польше и странах Балтии (я понимаю, что вы представляете, где находится Польша и Литва) стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Я не хочу сейчас искать эту докладную, которую только что мне госсекретарь передал. По цифрам. До танка, БМП мы видим, куда стягиваются тысячи солдат и офицеров. А теперь возвращаю вас к своему заявлению на торжественном собрании. Помните, когда я сказал: ребята, мы не позволим вам, мерзавцам, стрелять в спину русских людей. Уже тогда я получал первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы когда начнется конфликт с Украиной (они на этот случай разрабатывают), ударить, пройти через Беларусь военным воздушным эшелоном, наземным путем и ударить в спину российской группировке. Вот тогда я их предупредил. Мы предателями не будем и вам не позволим стрелять в спину русских людей.

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