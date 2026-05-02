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В Литве голосуют за усложнение правил для получения ВНЖ

02 мая 2026 11:07
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Мэр Вильнюса предложил лишать иностранцев вида на жительство за незнание языка. В Литве начался сбор подписей за новые правила для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Литве голосуют за усложнение правил для получения ВНЖ-2

Инициатива коснется граждан из государств, которые не входят в Евросоюз. Если человек прожил в республике более трех лет, он должен подтвердить владение языком на уровне не ниже «А2». В противном случае временное разрешение на проживание предлагают не продлевать. 

В Литве голосуют за усложнение правил для получения ВНЖ-4

Сбор подписей за такое нововведение продлится весь май, в том числе через онлайн-платформу. Необходимость таких мер объясняют резким наплывом иностранцев. За последние 5 лет число приезжих только в Вильнюсе выросло до 76 тысяч человек. При этом треть из них вообще не говорит по литовски. На бесплатные курсы и программы интеграции власти уже выделили более 4 миллионов евро. 

Сама тенденция вводить языковые требования для мигрантов сейчас охватила всю Европу. Похожие ограничения в нынешнем году начали внедрять Финляндия, Франция и Норвегия.

# Новости Литвы

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