В Литве голосуют за усложнение правил для получения ВНЖ

Мэр Вильнюса предложил лишать иностранцев вида на жительство за незнание языка. В Литве начался сбор подписей за новые правила для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива коснется граждан из государств, которые не входят в Евросоюз. Если человек прожил в республике более трех лет, он должен подтвердить владение языком на уровне не ниже «А2». В противном случае временное разрешение на проживание предлагают не продлевать.

Сбор подписей за такое нововведение продлится весь май, в том числе через онлайн-платформу. Необходимость таких мер объясняют резким наплывом иностранцев. За последние 5 лет число приезжих только в Вильнюсе выросло до 76 тысяч человек. При этом треть из них вообще не говорит по литовски. На бесплатные курсы и программы интеграции власти уже выделили более 4 миллионов евро.

Сама тенденция вводить языковые требования для мигрантов сейчас охватила всю Европу. Похожие ограничения в нынешнем году начали внедрять Финляндия, Франция и Норвегия.