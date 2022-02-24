«Не должны братские народы воевать». Почему Лукашенко и Путин решили оставить российские войска в Беларуси?

Спецоперация России в Донбассе. О военных действиях стало известно сегодня рано утро. Конечно, эта новость заставила вздрогнуть белорусов. Ведь было понятно сразу: ответом Украины станет наращивание войск у наших границ. Зеленский очень бы хотел помощи в этом вопросе от Байдена. Но тот предельно ясно дал понять: посылать свои войска в Украину он не будет. Зато в Польше и странах Балтии их становится только больше, ведь они все думают, что Беларусь – для «отработки российского вторжения». Но хорошо бы знать, что белорусские военные никакого отношения к проводимой операции не имеют. Наша политика – исключительно за мир. Но все эти важные посылы с нашей стороны всячески пытаются с помощью фейков затереть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примерно в 5:15 у меня состоялся телефонный разговор с российским президентом. Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна, она была определена, все выступление слушали – это прекращение геноцида народов Донецкой и Луганской областей. В операции задействуется в том числе и группировка российских войск, не вся, потому что часть этой группировки была выведена, находящейся на территории Республики Беларусь в рамках союзных учений. Особо подчеркиваю, чтобы не было инсинуаций, как только что мне положили обзор. Я сейчас расскажу, как это было ночью на самом деле. После учений осталось определенное количество войск Российской Федерации на южных границах нашей Беларуси. Опять же, чтобы не было инсинуаций. Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Военные здесь присутствуют. Мне не стыдно об этом сказать. Мы не были готовы прикрыть южные направления в данной ситуации, поскольку украинские подразделения, военные, не пограничные, выдвинулись к южной границе и начали проводить там маневр, операцию «Полесье». Мы это видели, но у нас там никогда не было войск, я уже об этом говорил. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их. Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров, предварительно согласовав вопросы и проекты решения, и принять решение о мире. Не должны братские народы воевать.

Читайте также:

Лукашенко: в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше, и для России, и Беларуси

Александр Лукашенко: «Ну не может президент быть настолько продажным. Неопытность»

«Видите ли, позвонить было трудно, снять трубку». Александр Лукашенко о действиях военного руководства Украины